Nvidia'dan Sürücüsüz Otomobiller İçin Süper Bilgisayar: Xavier

Nvidia, her yıl düzenlenen tüketici elektroniği fuarının bu yılki etkinliğine yani CES 2017'ye hızlı bir giriş yaptı. Fuarın ilk günü yani bugün sürücüsüz otomobiller için "Xavier" olarak adlandırdığı süper bilgisayarını tanıttı.

Bu çok güçlü süper bilgisayarın tanıtımı Nvidia CEO'su Jen-Hsun Huang tarafından yapıldı. Fotoğrafta görüldüğü üzere oldukça ufak boyutlara sahip olan bu cihaz sürücüsüz otomobillerin beyni olarak görev yapacak diyebiliriz. Nvidia, ürün tanıtımlarının yanı sıra otomotiv sektöründeki bazı ortaklıklarını da duyurdu. Verilen bilgiye göre Nvidia; Audi, Bosch, ZF, Here ve Zenrin firmaları ile otomotiv sektöründe ortak çalışmalar yürütecek.

Nvidia CEO'sunun Yaptığı Açıklamalara Genel Bakış

Huang, yaptığı açıklamalarda "Piyasadaki her otomobili bir yapay zekaya çevirmek istiyoruz." ifadesini kullandı. Ardından bu ifadeyi destekleyen açıklama Audi Amerika'nın başkanı Scott Keogh'tan geldi. Sahnede Huang'ın yanına çıkan Keogh, 2020'ye kadar büyük ölçüde otomatikleştirilmiş Audi otomobillerini piyasaya sunacaklarını söyledi. "Büyük ölçüde otomatikleştirilmiş" ifadesi ile kastedilen şey ise otomobillerin belli koşullarda kendi kendilerini yönetebilmeleri. Yani otobanda sürücü müdahalesi olmadan yol alabilme gibi yetenekleri örnek verebiliriz.

Otomobil ve yedek parça üreticileri ile teknoloji firmalarının ortak çalışmasının sebeplerinden en önemlisi ise otomatik pilot sistemlerini geliştirerek trafik kazalarının önüne geçmek. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz yıl 30.000 insan trafik kazasında hayatını kaybetti ve bu oldukça yüksek bir miktar. Otomatik pilot sistemleri ayrıca yalnızca kazaların önüne geçmeyi değil, trafik seviyesini azaltmayı, insanların enerji ve vakit tasarrufunu sağlamayı da amaçlıyor.

Açıklamalar sırasında Huang, Nvidia'nın yaklaşık 10 yıldan beri otomatik pilotlu otomobiller üzerine çalıştığını da belirtti. Bu da Xavier adlı bu süper bilgisayarın tamamen yeni bir ürün olmadığını, önceki deneyimlerden ve çalışmalardan türediğini gösteren bir açıklama oluyor. Bu süper bilgisayarın bir otomobilde yapacağı görevler ise otomobildeki sensörlerden gelen bilgileri işlemek, otomobilin konumunu haritalardan belirlemek ve sürüş kararları vermek olarak belirtiliyor.

Xavier, SoC olarak tasarlanmış bir süper bilgisayar. SoC terimi "system on a chip" yani çip üzerine kurulmuş bir sistemi ifade ediyor. Bu da güncel mobil cihazların bir çoğunda görülen bir sistem. Bu ifadeyi "tüm bileşenleri üzerinde bulunduran çok yönlü bir mikroçip" olarak tanımlayabiliriz. Bu şekilde tasarlanmış olan Xavier'in özelliklerine bakarsak 8 çekirdekli bir ARM64 işlemcisi, Nvidia'nın 30.000 TOPS gücündeki yeni Volta grafik ünitesini görebiliriz. Nvidia bu güçlü grafik ünitesine oldukça güveniyor ve otomobillerin yoldaki engelleri bu grafik ünitesi sayesinde çok rahat tanımlayabileceğini belirtiyor.

Dudak Okuma Kabiliyeti Olan Bir Yapay Zeka

Nvidia CEO'su Huang, açıklamalarının devamında AI Co-Pilot yani "yapay zeka pilot yardımcısı" olarak adlandırdıkları bir platformu da açıkladı. Bu sistem otomobilin etrafında ve içerisinde birçok kamera ve sensör yerleştirilmesi ile elde ediliyor. Dışarıdaki sensörler dış tehditlere yani örneğin hızlı gelen bir motosiklete karşı tedbir alırken, içerideki kameralar ise sürücünü hareketlerini takip ederek dışarıdaki otomobil ve yayaları uyarıyor ya da önlem alıyor.

Bu sistemin en belirgin ve dikkat çekici özelliği ise dudak okuma oluyor. Huang'ın söylediğine göre bu dudak okuma sistemi %95 doğrulukta çalışıyor. Yani otomobilin sistemlerini sesli komutlara göre daha etkili bir şekilde yönetmek için oldukça iyi bir alternatif.

Otomotiv Sektörüne Yönelik Yapılan Birçok Ortaklık

Nvidia, sürücüsüz otomobiller konusundaki çalışmalarında yardımlaşmak üzere birçok firmayla ortaklık da kuruyor. Huang'ın açıklamalarına göre Nvidia, Here ve Zenrin adlı iki dijital harita geliştiricisi firma ile beraber çalışacak. Firma daha önce bu konuda Baidu ve TomTom markaları ile de anlaşmalar imzalamıştı.

Ortaklık kurulan diğer firmalardan ikisi ise ZF ve Bosch olarak açıklandı. Otomotiv sektörüne ilgisi olan herkesin bileceği gibi bu iki firma da otomobil parçaları ve ekipmanları üretiyor. Hatta ZF daha önceden ZF Pro AI olarak adlandırdığı ve Nvidia teknolojisi kullanan bir sürücüsüz otomobil platformu geliştirmişti.

Audi ile Nvidia arasında süregelen ortaklık ise bir üst seviyeye taşınmış oldu. Audi mevcut otomobillerinin multimedya sistemleri ve gösterge panellerinde Nvidia grafik çipleri kullanıyordu. Şimdi de sürücüsüz otomobiller konusunda ortak çalışmalar yürütülecek.

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