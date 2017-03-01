Nvidia, Titan X'ten de Güçlü GTX 1080 Ti'yi Tanıttı

Uzun bir süredir ekran kartı piyasasının üst segmentini domine eden Nvidia, yeni tanıttığı GTX 1080 Ti ile bu segmentteki konumunu korumayı hedefliyor. Hatırlanacağı üzere Nvidia, geçtiğimiz senenin Mayıs ayında GTX 1080'i, Ağustos ayında da Pascal mimarisine sahip Titan X ekran kartını tanıtmıştı. O günden beri AMD, bu kartlara rakip olacak bir ekran kartı piyasaya sürmemiş, Titan X piyasanın en güçlü ekran kartı olarak krallık tahtına oturmuştu.

Geçtiğimiz aylarda AMD, yeni nesil Vega ekran kartlarının üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Bu kartlar, AMD'nin boş bıraktığı ve Nvidia'ya devrettiği üst segmenti hedefliyorlardı. Bu hamle karşısında Nvidia beklenen tedbirleri aldı ve şu ana kadar geliştirmiş olduğu en güçlü ekran kartı modelini tanıttı. GTX 1080 Ti, GTX 1080'in zorlanmaya başladığı 4K ve sanal gerçeklik oyunlarında tatmin edici peformans sergileyebilecek bir ekran kartı.

4K çözünürlükte en yüksek kalitede oyun oynama tecrübesi yaşatmak üzere tasarlanmış GTX 1080 Ti, geçen seneki Titan X ile aynı grafik çipini kullanıyor. GP102 grafik çipine sahip olan GTX 1080 Ti'nin farkı ise daha yüksek çekirdek hızı, daha yüksek CUDA çekirdeği sayısı ve daha yüksek bellek bant genişliği. Dilerseniz GTX 1080 Ti özelliklerine, Titan X ve GTX 1080 ile karşılaştırmalı olarak tablomuzda bakalım:

GTX 1080 Ti Özellikleri

GTX 1080 Ti Titan X (2016) GTX 1080 Transistör Sayısı 12 milyar 12 milyar 7.2 milyar CUDA Çekirdeği Sayısı 3584 3328 2560 Çekirdek Hızı (Boost) 1.6 GHz 1.53 GHz 1.73 GHz Bellek Miktarı 11 GB 12 GB 8 GB Bellek Hızı 11 GBPS 10 GBPS 10 GBPS Güç Tüketimi 250W 250W 180W

GTX 1080 Ti'nin ilk aşamada GTX 1080 ve GTX Titan X arasında konumlandırılması bekleniyordu; fakat Nvidia beklentilerin üzerine çıkarak Titan X'ten daha güçlü bir ekran kartı tanıttı. Üstelik GTX 1080 Ti, Titan X'ten daha ucuz bir ekran kartı olacak.

GTX 1080 Ti Fiyatı

Nvidia, GTX 1080 Ti fiyatı için resmi bir açıklama da yaptı. Paylaşılan bilgilere göre GTX 1080 Ti yurt dışında 699 $ fiyat etiketiyle satışa çıkacak. 2016 model Titan X'in fiyatı ise 1200 $ civarındaydı.

GTX 1080 Ti Çıkış Tarihi

GTX 1080 Ti önümüzdeki hafta yurt dışında satışa sunuluyor. Kısa bir süre içerisinde ülkemizde de satışa çıkması bekleniyor.

Nvidia'nın bu atağı karşısında AMD'nin nasıl bir cevap vereceğini heyecanla bekliyoruz; zira Vega ekran kartlarının çıkışı bir hayli gecikti. Nvidia bu arada mevcut ekran kartlarını revize ederek daha gelişmiş modellerini piyasaya sürdü. AMD'nin Nvidia ile rekabet edebilmesi için oldukça cazip fiyatlar sunması gerekecek.

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