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Nvidia ve Bosch Otonom Araçlar İçin Aynı Takımdalar

Nvidia ve Bosch Yapay Zeka Tabanlı Otonom Araçlar İçin Aynı Takımdalar

NVIDIA bu sene 5 Ocak'ta düzenen CES 2017 fuarında kendisine Audi ve Mercedes gibi güçlü ortaklar edinmeyi başardı. Şimdi de Bosch ile otonom aarabalar sektöründe yeni ortaklık kuruyor.

Birkaç gün önce Intel'in MobilEye projesi için 15 milyar dolar harcayarak otonom arabalar sektöründe farklı markalarla işbirliğine gitmeye hazırlanması ortalığı alevlendirdi. Bu rekabette yol yakınken bir adım öne geçebilmek çok önemli. Çünkü MobilEye ürünleri gelişmiş akıllı araç parçaları konusunda pazarın yüzde 70'ine ulaşabiliyor. Otonom akıllı araçlar sektöründe, MobilEye - Intel ortaklığına NVIDIA – Bosch ortaklığı ile cevap vermek isteyen Bosch, Nvidia'nın Xavier işlemcisiyle otonom araçların geçeğini garanti altına almak istiyor.

NVIDIA "Xavier" olarak adlandırdığı süper otonom araç bilgisayarını CES 2017'de tanıtmıştı. Xavier, SoC olarak tasarlanmış bir süper bilgisayar. (SoC terimi "system on a chip" yani çip üzerine kurulmuş bir sistemi ifade ediyor.) Yani Xavier, "tüm bileşenleri üzerinde bulunduran çok yönlü bir mikroçip" olarak işlevsel bir teknolojiyle tasarlanmış olan Xavier, 8 çekirdekli bir ARM64 işlemcisi, Nvidia'nın 30.000 TOPS gücündeki yeni Volta grafik ünitesini bünyesinde barındırıyor.  

Bosch bu özelliklere sahip NVIDIA Xavier'den çok umutlu. Bu yüzden akıllı otonom arabalar piyasasında yanına ortak olarak onu alıyor.

Nvidia'dan Sürücüsüz Otomobiller İçin Süper Bilgisayar: Xavier

Intel'den Sürücüsüz Araba Teknoloji İçin 15 Milyar Dolarlık Yatırım

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Yazar: - 16.03.2017

Nvidia ve Bosch Otonom Araçlar İçin Aynı Takımdalar İçin Yorum Yaz

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