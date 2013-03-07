NxFilter bilgisayar yöneticilerinin yerel ağ üzerindeki HTTP trafiğini kolayca görütüleyebilmeleri için tasarlanmış kullanışlı bir yazılımdır.

Aynı zamanda NxFilter kullanan yönetici konumundaki kişiler yerel ağ üzerinde internet trafiğini istedikleri siteler için engelleyebilirler ve aynı zamanda DNS ayarlarını da filtreleme şansına da sahip olurlar.