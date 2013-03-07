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NxFilter
TamindirWindowsİnternetÇeşitli AraçlarNxFilter - DNS Filtreleme Programı

NxFilter

4.0.2
NxFilter İndir Hemen İndir

13.02 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
NxFilter
NxFilter
NxFilter
NxFilter
NxFilter
NxFilter
NxFilter
NxFilter
Can Çevrim Son güncelleme 4 saat önce

NxFilter bilgisayar yöneticilerinin yerel ağ üzerindeki HTTP trafiğini kolayca görütüleyebilmeleri için tasarlanmış kullanışlı bir yazılımdır.

Aynı zamanda NxFilter kullanan yönetici konumundaki kişiler yerel ağ üzerinde internet trafiğini istedikleri siteler için engelleyebilirler ve aynı zamanda DNS ayarlarını da filtreleme şansına da sahip olurlar.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1,402
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Jinhee Lee

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