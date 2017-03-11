Obelisk
Obelisk retro tarzdaki grafikleri hızlı bir oynanışla birleştiriyor
Obelisk eğer eskiden oynadığınız basit ama eğlenceli oyunları özlüyorsanız hoşunuza gidebilecek retro tarzda bir mobil aksiyon oyunu.
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Obelisk'de büyülü bir yazıtı korumaya çalışan bir kahramanın yerine geçiyoruz. Kahramanımız bu yazıta gizemli bir bağ ile bağlı olduğu için yazıta zarar verildiğinde kendisine de zarar verilmiş oluyor. Oyun boyunca yazıta farklı düşmanlar saldırırken bu düşmanları durdurmaya çalışıyoruz.
Obelisk'de büyülü yazıt ekranın tam ortasında yer alıyor. Düşmanlar ise dört bir yandan saldırıyor. Düşmanları durdurmak için kılıcımızla saldırmaktayız. Bunun yanısıra zincirimizle uzaktaki düşmanları kendimize çekebiliyoruz. Bölümleri geçtikçe hikaye zincirinde ilerleyebilmekteyiz.
Hack & slash oyun yapısına sahip olan Obelisk kısa bir hikayeye sahip, buna rağmen oyunda herhangi bir reklam veya uygulama içi satın alma işlemi yer almıyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.3 ve üzeri
- Üretici:
- Team Terrible
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