Ocak Ayında Hangi Telefon Üreticisi Lider Oldu?

Yayınladığı sektörel araştırmalarla ön plana çıkan comScore, Ocak 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan akıllı telefonlara dair istatistikler yayınlandı. Rapora göre Apple satışta öndeyken, Android platformunun kullanım oranı daha fazla.

En popüler telefon üreticilerini ve işletim sistemlerini göstermesi açısından oldukça önemli olan bu rapor, sadece Amerika Birleşik Devletleri'ni kapsasa da bütün dünya ülkeleri için bir çıkarıma ulaşılabilmesi açısından da önem arz ediyor. Bu sebeple Ocak 2017'den önceki üç ayı da kapsayan ABD'de yapılan satışlar, diğer ülkelerdeki eğilimleri de göstermesi açısından önemseniyor. Bugün yayınlanan raporla birlikte hangi telefon üreticilerinin ve işletim sistemlerinin tercih edildiğini de görmüş oluyoruz.

Yayınlanan ilk verilerde Ocak ayından önceki üç ayın ortalama satış oranları görülebiliyor. Buna göre 13 yaşından büyüklerin kullandıkları telefonlara baz alındığında ABD'de bu süreçte en çok satan telefon üreticisi Apple oldu. Satışların yüzde 44.6 gibi büyük bir oranını yapan Apple'ı, yüzde 28'lik satış oranıyla Samsung takip ediyor. Diğer satış oranları ise şöyle:

Raporda en çok tercih edilen işletim sistemlerine dair veriler de yer aldı. Bu verilere bakıldığında, Android'in çok az bir farkla önde olduğu görülürken, iOS'un onu hemen ardından takip ettiği görülebiliyor. Windows ve BlackBerry'e dair veriler de şöyle:

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