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Oceanise
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Oceanise

Oceanise İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
Oceanise
Oceanise
Oceanise
Oceanise

Sol üstten başlayarak renkleri tamamlamalı ve yüksek puanlara ulaşmalısınız

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Oceanise, Android işletim sistemine sahip tablet ve telefonlarınız üzerinde oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça zorlu bir oyun olan Oceanise ile aklınızın sınırlarını zorlamanız gerekiyor.

Oldukça farklı bir konsept ile karşımıza çıkan Oceanise oyunu, sol üstten başlayarak renkleri tamamlamanızı temel alan bir oyundur. Oyunda her seferinde sol üstten başlıyor ve doğru rengi seçerek ekrandaki renkli küpleri yutmaya çalışıyorsunuz. Her bölümde sınırlı sayıda hamleniz bulunuyor ve bu yüzden seçeceğiniz renk kritik önem taşıyor. En kısa sürede renkleri tamamlamalı ve yüksek puanlara ulaşmalısınız. Sonsuz oyun moduna da sahip olan oyun ufak çaplı bağımlılık yaratabiliyor. Arkadaşlarınızla beraber de oynayabileceğiniz oyunda tüm başarıların kilidini açmayı deneyip lider olabilirsiniz. Rengarenk bir oyun olarak dikkat çeken Oceanise oyununu mutlaka deneyin.

Oceanise oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Apportuno
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