Oceanise, Android işletim sistemine sahip tablet ve telefonlarınız üzerinde oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça zorlu bir oyun olan Oceanise ile aklınızın sınırlarını zorlamanız gerekiyor.

Oldukça farklı bir konsept ile karşımıza çıkan Oceanise oyunu, sol üstten başlayarak renkleri tamamlamanızı temel alan bir oyundur. Oyunda her seferinde sol üstten başlıyor ve doğru rengi seçerek ekrandaki renkli küpleri yutmaya çalışıyorsunuz. Her bölümde sınırlı sayıda hamleniz bulunuyor ve bu yüzden seçeceğiniz renk kritik önem taşıyor. En kısa sürede renkleri tamamlamalı ve yüksek puanlara ulaşmalısınız. Sonsuz oyun moduna da sahip olan oyun ufak çaplı bağımlılık yaratabiliyor. Arkadaşlarınızla beraber de oynayabileceğiniz oyunda tüm başarıların kilidini açmayı deneyip lider olabilirsiniz. Rengarenk bir oyun olarak dikkat çeken Oceanise oyununu mutlaka deneyin.

Oceanise oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.