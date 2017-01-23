ODTÜ Teknokent'te 2 Günde 192 Geliştirici 57 Oyun Geliştirdi

Oyun geliştirme maratonu Global Game Jam sona erdi. 48 saatlik sürenin sonunda ODTÜ Teknokent Atom'da 192 geliştirici tarafından toplam 57 oyun geliştirdi.

Dünyada oyun geliştiricileri ve sektöre merak duyanları bir araya getiren en büyük ve kapsamlı oyun geliştirme maratonu (GGJ) sona erdi. ODTÜ Teknokent Atom, bu yıl 192 oyun geliştiriciye ev sahipliği yaptı.

ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Mustafa Kızıltaş, oyun geliştirme sektörünün Türkiye için önem taşıdığın ve dünya genelinde oyun sektörünün kısa zamanda 100 milyar dolarlık ciroyu aşacağına dikkati çekti.

ODTÜ Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Hanzade Sarıçiçek, GGJ'nin bir yarışma etkinliği değil, oyun geliştirme şenliği olduğunu söyledi. Etkinlikte birçok oyun geliştirildiğini, bazı oyunların da satışa sunulduğunu belirten Sarıçiçek, "GGJ sayesinde farklı disiplinlerden oyun geliştiriciler bir araya gelme fırsatı buluyor. Katılımcılar verilen temaya uygun oyun geliştirmek için 48 saat uykusuz çalışıyor. Bu oyun geliştiriciler daha sonraları sektörde iş imkanı bulabiliyorlar" açıklamasında bulundu.

Google 2 Milyon Android Geliştirici Yetiştirecek