Office 201616.0.3823.1005
Office 2016 ile tüm belge işlemlerinizi hızla tamamlayın
Microsoft Office 2016, yıllardır bilgisayar kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen ofis programı olarak dikkatleri üzerine çeken serinin 2016 sürümü olarak karşımıza çıkmaktadır. Office 2013'e göre çok daha gelişmiş özelliklerle birlikte kullanıcıların beğenisine sunulan Office 2016, ihtiyacınız olan tüm ofis çözümlerine hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmanıza olanak sağlamaktadır.
Office 2016 ile birlikte kullanıcılara sunulan en büyük yeniliklerden bir tanesi de şüphesiz ki tüm ofis servislerinin bulut entegrasyonu ile kullanıcılar tarafından çok daha verimli bir şekilde kullanılabiliyor olması. Öyle ki kullanıcılar eşzamanlı olarak aynı ofis dökümanları üzerinde istedikleri işlemleri birlikte yapabiliyorlar. Başka bir deyişle aynı döküman üzerinde birden fazla kullanıcı rahatlıkla çalışabiliyor.
Yine program içerisinde kullanıcılara sunulan en güzel özelliklerden bir diğeri de yardım menüsü. Geliştirilmiş yardım menüsü sayesinde, Office 2016 üzerinde yapmak istediğiniz her tür işlemle ilgili sorunuza kolayca yanıt bulabiliyor ve buna ek olarak uygulamalı olarak gerçekleştirmek istediğiniz işlemleri nasıl yapabileceğinizi de öğrenme şansına sahip oluyorsunuz.
Microsoft Excel 2016, Microsoft Word 2016, Microsoft PowerPoint 2016, Microsoft Outlook 2016 ve diğer tüm ürünlerde yer alan servisler Office 2016 ile birlikte kullanıcı deneyimini bir adım öteye taşıyacak şekilde yeniden güncellenmiş. Dokunmatik desteği, bulut sunucu senkronizasyonu, tüm cihazlarınız üzerinde Office 2016 deneyimi ve daha birçok gelişmiş özellik sizleri bekleyen yenilikler arasında yer alıyor.
Eksiksiz bir Office deneyimi yaşamak isteyen tüm kullanıcıların bilgisayarında bulunması gereken yazılımlardan bir tanesi olan Office 2016'yı hala denemediyseniz, mutlaka denemenizi öneriyoruz.
Ayrıca Microsoft'un en gelişmiş Office paketi olan Office 365'e, bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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Office 2016 16.0.3823.1005 için dasdasd dedi ki;
yüklendi ama ürün anahtarı girme sayfası gelmedi nasıl ulaşcaz oraya?Artı Yönleri: türkçe ve iyi Eksi Yönleri: lisanslama güncel tarif edilmemiş
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5- Office 2016 16.0.3823.1005 için D.GÖNÜLTAŞ dedi ki;
Çok teşekkür ederim, güzel bir uygulama.
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Office 2016 16.0.3823.1005 için beyza şahin dedi ki;
bu office programını ücretsiz indirip kurup kullanabiliyor muyuz
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Office 2016 16.0.3823.1005 için sena dedi ki;
kurulum uzun sürüyor değil mi?şu an indiriyorum da
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3- Office 2016 16.0.3823.1005 için Orçun Kanburacı dedi ki;
Ürün anahtarı girildiğinde 0 ürün için geçekleşecektir diyor. Lisans ekranında ileri, yerine geri tuşundan ilerlediğinizde ülkenizde kullanılmayan kod diyor. Hiçbir şekilde tam ürün olmuyor, yükleyenler 30 gün için yüklesin.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- Geçen Hafta / Toplam:
- 2,642 / 520,423
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Microsoft
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