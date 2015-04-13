Microsoft Office 2016, yıllardır bilgisayar kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen ofis programı olarak dikkatleri üzerine çeken serinin 2016 sürümü olarak karşımıza çıkmaktadır. Office 2013'e göre çok daha gelişmiş özelliklerle birlikte kullanıcıların beğenisine sunulan Office 2016, ihtiyacınız olan tüm ofis çözümlerine hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmanıza olanak sağlamaktadır.

Office 2016 ile birlikte kullanıcılara sunulan en büyük yeniliklerden bir tanesi de şüphesiz ki tüm ofis servislerinin bulut entegrasyonu ile kullanıcılar tarafından çok daha verimli bir şekilde kullanılabiliyor olması. Öyle ki kullanıcılar eşzamanlı olarak aynı ofis dökümanları üzerinde istedikleri işlemleri birlikte yapabiliyorlar. Başka bir deyişle aynı döküman üzerinde birden fazla kullanıcı rahatlıkla çalışabiliyor.

Yine program içerisinde kullanıcılara sunulan en güzel özelliklerden bir diğeri de yardım menüsü. Geliştirilmiş yardım menüsü sayesinde, Office 2016 üzerinde yapmak istediğiniz her tür işlemle ilgili sorunuza kolayca yanıt bulabiliyor ve buna ek olarak uygulamalı olarak gerçekleştirmek istediğiniz işlemleri nasıl yapabileceğinizi de öğrenme şansına sahip oluyorsunuz.

Microsoft Excel 2016, Microsoft Word 2016, Microsoft PowerPoint 2016, Microsoft Outlook 2016 ve diğer tüm ürünlerde yer alan servisler Office 2016 ile birlikte kullanıcı deneyimini bir adım öteye taşıyacak şekilde yeniden güncellenmiş. Dokunmatik desteği, bulut sunucu senkronizasyonu, tüm cihazlarınız üzerinde Office 2016 deneyimi ve daha birçok gelişmiş özellik sizleri bekleyen yenilikler arasında yer alıyor.

Eksiksiz bir Office deneyimi yaşamak isteyen tüm kullanıcıların bilgisayarında bulunması gereken yazılımlardan bir tanesi olan Office 2016'yı hala denemediyseniz, mutlaka denemenizi öneriyoruz.

Ayrıca Microsoft'un en gelişmiş Office paketi olan Office 365'e, bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.