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Office Ev ve Öğrenci
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Office Ev ve Öğrenci

2016
Office Ev ve Öğrenci İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
Office Ev ve Öğrenci
Office Ev ve Öğrenci
Office Ev ve Öğrenci
Office Ev ve Öğrenci

Word, Excel, PowerPoint ve OneNote çalışma araçlarıyla evde, okulda hayatınızı kolaylaştırır.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Microsoft Office Ev ve Öğrenci 2016, Microsoft’un ev kullanıcıları ile öğrencilere özel sunduğu ofis yazılımı. Word, Excel, PowerPoint, OneNote çalışma araçlarını içeren paketi deneme sürümü olarak indirebiliyorsunuz. OneDrive entegrasyonu ile dosyalarınıza dilediğiniz yerden erişme şansına da sahipsiniz.

Microsoft’un modern görünümlü, kullanımı basit ve etkili araçları içeren ofis yazılımı Office Ev ve Öğrenci sürümü, iş, ev ve okullarda en çok kullanılan ofis yazılımlarını içeriyor.

Tüm cihazlarda mükemmel kullanım deneyimi sunan yeni teknoloji düzenleme, inceleme ve paylaşım araçlarıyla profesyonel görünümlü belgeler oluşturabildiğiniz Word 2016 programı, verilerinizi analiz edip görselleştirdiğiniz elektronik tablolar oluşturduğunuz zaman kazandırıcı özelliklere sahip Excel 2016 programı, ortak çalışma seçeneği sunan profesyonel slaytlar oluşturabildiğiniz sunum programı PowerPoint 2016 ve notlarınızı (fikirleriniz, fotoğraf, ses, video, internet sayfaları her şey olabilir) dijital not defteri olarak kullanabildiğiniz OneNote 2016 sürümü Office Ev ve Öğrenci (Türkçe) programını indirdiğinizde kullanabildiğiniz yenilikçi ofis araçları.

Oturum açtığınız vakit Word belgelerinizi, Excel tablolarınızı, PowerPoint sunumlarınızı veya OneNote ile aldığınız notlarınızı OneDrive üzerinden yedekleyerek dilediğiniz cihazdan erişme kolaylığı sunan Office Ev ve Öğrenci 2016 sürümü yukarıdaki bağlantıdan ücretsiz indirip deneme veya satın alma şansına sahipsiniz. Office Ev ve Öğrenci programını satın alırsanız ürün (lisans) anahtarı 1 PC veya MAC, 1 tablet ve 1 telefonda kullanılabiliyor.

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Lisans:
Deneme Sürümü
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
Toplam:
4
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
Microsoft

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