Microsoft Office Ev ve Öğrenci 2016, Microsoft’un ev kullanıcıları ile öğrencilere özel sunduğu ofis yazılımı. Word, Excel, PowerPoint, OneNote çalışma araçlarını içeren paketi deneme sürümü olarak indirebiliyorsunuz. OneDrive entegrasyonu ile dosyalarınıza dilediğiniz yerden erişme şansına da sahipsiniz.

Microsoft’un modern görünümlü, kullanımı basit ve etkili araçları içeren ofis yazılımı Office Ev ve Öğrenci sürümü, iş, ev ve okullarda en çok kullanılan ofis yazılımlarını içeriyor.

Tüm cihazlarda mükemmel kullanım deneyimi sunan yeni teknoloji düzenleme, inceleme ve paylaşım araçlarıyla profesyonel görünümlü belgeler oluşturabildiğiniz Word 2016 programı, verilerinizi analiz edip görselleştirdiğiniz elektronik tablolar oluşturduğunuz zaman kazandırıcı özelliklere sahip Excel 2016 programı, ortak çalışma seçeneği sunan profesyonel slaytlar oluşturabildiğiniz sunum programı PowerPoint 2016 ve notlarınızı (fikirleriniz, fotoğraf, ses, video, internet sayfaları her şey olabilir) dijital not defteri olarak kullanabildiğiniz OneNote 2016 sürümü Office Ev ve Öğrenci (Türkçe) programını indirdiğinizde kullanabildiğiniz yenilikçi ofis araçları.

Oturum açtığınız vakit Word belgelerinizi, Excel tablolarınızı, PowerPoint sunumlarınızı veya OneNote ile aldığınız notlarınızı OneDrive üzerinden yedekleyerek dilediğiniz cihazdan erişme kolaylığı sunan Office Ev ve Öğrenci 2016 sürümü yukarıdaki bağlantıdan ücretsiz indirip deneme veya satın alma şansına sahipsiniz. Office Ev ve Öğrenci programını satın alırsanız ürün (lisans) anahtarı 1 PC veya MAC, 1 tablet ve 1 telefonda kullanılabiliyor.