Ogre Run, flaş oyunları hatırlatan görsel çizgilerine sahip iki boyutlu sonsuz koşu oyunu. İlk olarak Android platformunda indirilebilir olan oyun, vaktin geçmek bilmediği durumlarda kurtarıcılar arasında.

Görsellikten ziyade oynanışın ön plana çıkarıldığı arcade oyununda dinozorun yumurtasını çalmış bir karakteri kontrol ediyorsunuz. Oyuna ismini veren mavi dev karakterimiz sırtına yüklediği dinozor yumurtasıyla arkasına bakmadan kaçıyor. Lakin yolda önüne birtakım engeller çıkıyor. Bu noktada siz devreye girerek karakterimizin dinozorun menüsü olmasını engelliyorsunuz.

Çoğu zaman yumruğuyla, bazen de tüfeğiyle yoluna çıkan engelleri atlatan Orge, kendiliğinden son sürat koşturuyor. Size sadece engel göründüğünde dokunmak kalıyor ancak zamanlamayı çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Yumruğu önceden savurursanız engele çarpıp beklenen sonla karşılaşıyorsunuz. Geç kalırsanız zaten dinozorun sizi nasıl mideye indirdiğini izliyorsunuz.