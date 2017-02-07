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Öğrenciler, Bakanlığın Hediye Ettiği Bisikletleri İnternette Satıyor

sağlık bakanlığı  

Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı, vatandaşları obezite ve diyabet gibi hastalıklara karşı bilinçlendirme amacıyla çalışmalarına başladı. Proje kapsamında birçok ilde, çok sayıda öğrenciye bisiklet dağıtıldı. Öğrenciler ise, dağıtılan bisikletleri internet üzerinden satışa çıkardı. 2. el eşya alım satım sitesi olan letgo’da satışa çıkarılan bisikletlerin fiyatları, 100 ile 300 TL arasında değişiyor.

sağlık bakanlığı

15 yaş üzeri çocuklarda yeterli fiziksel aktivite oranlarını yüzde 62'lere çıkarmayı amaçlayan proje kapsamında 2018’e kadar 1 milyon bisiklet dağıtılmak isteniyordu.  İl Halk Sağlığı Müdürlükleri ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen program, şimdiye kadar 65 bin ücretsiz bisiklet dağıttı. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, geçtiğimiz aylarda 1 metre bisiklet yolu yapan belediyeye 1, 1 kilometre bisiklet yolu yapan belediyeye bin, 5 kilometre bisiklet yolu yapan belediyeye 5 bin bisiklet armağan edeceklerinin duyurusunu yapmıştı.

Yaşanılan durum ile ilgili nasıl bir açıklama geleceği merak konusu. Spora teşvik edilen öğrencilerin ticarete yönelmesi ise kelimenin tam anlamıyla trajikomik.

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Sağlık Bakanlığı Windows-phone Windows Phone için TC Sağlık Bakanlığı Uygulaması

Türk Bisikletçiler Diyabet İçin Pedal Çevirip Dünya Rekoru Kırdılar

Yazar: - 07.02.2017

Öğrenciler, Bakanlığın Hediye Ettiği Bisikletleri İnternette Satıyor İçin Yorum Yaz

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