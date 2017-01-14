OkeyKolik
Gerçek oyunculara karşı okey oynayın, sürpriz ödüllerin sahibi olun.
OkeyKolik, tamamen gerçek kişilerin yer almasından gerçekteki kadar zevkli oynanış sunan okey oyunu. Ücretsiz ve de Türkçe online okey oyunu arıyorsanız Android telefonunuza hemen, düşünmeden indirin derim. Gerçek oyuncuların bir araya geldiği eğlenceli ortamda sürprizler ödüller de dağıtılıyor.
Maçkolik uygulamasının geliştiricileri tarafından hazırlanan okey oyunu OkeyKolik, sadece online oynanabiliyor. Facebook hesabınızla giriş yapıp veya misafir olarak oynayabiliyorsunuz. Dilerseniz Facebook arkadaşlarınızı davet edip onlarla oynama veya tanımadığınız kişilerle oynama şansına sahipsiniz. 4. kişinin katılmasını beklemeden 2 kişiyle dahi oynayabiliyorsunuz.
Mesajlaşma, emoji gönderme seçeneğiyle oyuncusuna gerçekten okey oynuyormuş hissi veren OkeyKolik’de isteka ve taşlarınızı yenileyebiliyorsunuz. Ayrıca günlük, çeşitli ödüller veren görevler de bulunuyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- Toplam:
- 2
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.1 ve üzeri
- Üretici:
- Kokteyl
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