OkeyKolik, telefonda okey oynamaktan keyif alıyorsanız hazır ücretsiz indirilebiliyorken kaçırmamanız gereken bir yapım. Hem iPhone hem de iPad ile uyumlu oyun Türkçe online okey oyununda masadaki kişilerin hepsi gerçek oyunculardan oluşuyor.

iOS platformunda ücretsiz oynanabilir fazlasıyla okey oyunu mevcut ancak OkeyKolik kadar kalitelisine rastlamak zor. Okey oynamayı bilen gerçek oyuncular, oyuncularla sohbet etme, 4. oyuncunun gelmesini beklemeden oyuna başlama, oyunculara hediye gönderme, ödüllü görevler, çanak kırma kısacası bir okey oyununda olması gereken her şey OkeyKolik’te mevcut. Üstelik satın alım yapmadan keyifle oynayabiliyorsunuz.

Facebook hesabınızla üye olursanız Facebook arkadaşlarınızı davet etmenizi de izin veriliyor. Dilerseniz misafir olarak giriş yapıp rastgele seçilmiş oyunculara karşı da oynayabiliyorsunuz.