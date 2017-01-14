OkeyKolik(iOS)
Gerçek oyuncularla okey oynama keyfini sürün.
OkeyKolik, telefonda okey oynamaktan keyif alıyorsanız hazır ücretsiz indirilebiliyorken kaçırmamanız gereken bir yapım. Hem iPhone hem de iPad ile uyumlu oyun Türkçe online okey oyununda masadaki kişilerin hepsi gerçek oyunculardan oluşuyor.
iOS platformunda ücretsiz oynanabilir fazlasıyla okey oyunu mevcut ancak OkeyKolik kadar kalitelisine rastlamak zor. Okey oynamayı bilen gerçek oyuncular, oyuncularla sohbet etme, 4. oyuncunun gelmesini beklemeden oyuna başlama, oyunculara hediye gönderme, ödüllü görevler, çanak kırma kısacası bir okey oyununda olması gereken her şey OkeyKolik’te mevcut. Üstelik satın alım yapmadan keyifle oynayabiliyorsunuz.
Facebook hesabınızla üye olursanız Facebook arkadaşlarınızı davet etmenizi de izin veriliyor. Dilerseniz misafir olarak giriş yapıp rastgele seçilmiş oyunculara karşı da oynayabiliyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Kokteyl
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OkeyKolik Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı