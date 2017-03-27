Omino!, renkli halkaları eşleştirerek ilerlemeye dayanan yerli yapım bulmaca oyunu. Vaktin geçmek bilmediği durumlarda Android telefonunuzda açıp oynayabileceğiniz türde son derece eğlenceli bir mobil oyun. Hem ücretsiz hem de ufak boyutlu.

Klasik üçlü eşleştirme oyunlarının formunda olmasına karşın kısa süre kendisine bağımlı yapan bir oyun Omino!. Oyunda ilerlemek için yapmanız gereken; iç içe geçmiş halkalardan aynı renkte olanları yan yana getirmek. Başlarda bunu başarmak çok zor olmuyor ancak renkli halkaların sayısının artmasıyla oyun alanı dolmaya başlıyor ve hamle yapmakta zorlanıyorsunuz. Başlangıçta akıllıca gitmek sonradan oyunun sıkışmaması açısından önemli.

Animasyonlarla zenginleştirilmiş sade görseller ve rahatlatıcı kaliteli müzikler eşliğinde halkaları eşleştirirken sağ alt köşede hediye paketi dikkatinizi çekecektir. Bu, sıkıştığınız vakit hayat kurtarıcı güçlendiricileri oyuna dahil eden bir paket. Halkaları eşleştirdikçe dolmaya başlıyor.