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Omino!
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Omino!

(iOS)
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80 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Omino!
Omino!
Omino!
Omino!
Omino!

Renkli halkaları eşleyerek en yüksek puanı yapın.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Omino!, Unity oyun motoruyla geliştirilen yerli yapım üçlü eşleştirme oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan renkli bulmaca oyununda halkaları eşliyoruz. İç içe geçmiş rengarenk halkaları birbirine bağlamak oyunun ilerleyen noktalarında oldukça zorlaşıyor. Oynaması keyifli, ilerlemesi çok kolay olmayan oyun kısa sürede bağımlılık yapıyor.

Hem iPhone hem de iPad’de oynanabilen, ücretsiz ve ufak boyutlu eğlence dozu yüksek bir yerli mobil oyun karşımızda. Harika görünen, gözü yormayan, olabildiğince sade görsellerinin yanında atmosfere sokan kaliteli müzikleriyle kendisine bağlayan oyunda puan toplamak için yapmanız gereken aynı renkte halkaları dikey ya da yatay konumda yan yana getirmek. Tabii ki önce dış halkaya dikkat ediyoruz.

Stratejik düşünmeye iten süper eğlenceli oyunda can ve süre sınırı gibi kısıtlamalar yok. Ayrıca zorlandığınız noktalarda kullanmak üzere hediye paketiniz her zaman hazır. Halkaları eşleştirdikçe yeni bir güçlendiriciyle tanışıyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Selin Caliskan
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