One Finger Death Punch 3D eğer reflekslerinize güveniyorsanız oynamaktan keyif alabileceğiniz bir mobil dövüş oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olan One Finger Death Punch 3D'de dünyuanın en iyi dövüş sanatçısı olmaya çalışıyoruz. Bu iş için de karşımıza çıkan bütün rakiplerimizi kendi dövüş tekniklerimizi kullanarak yenmemiz gerekiyor. Problem şu ki; rakiplerimiz bize teker teker saldırmıyorlar ve toplu halde dalıyorlar. Biz de Allah ne verdiyse dalıyoruz.

One Finger Death Punch 3D'de rakiplerimiz ekranın sağından ve solundan bize yaklaşıp saldırıyorlar. Biz de rakiplerimize zamanında cevap vererek onları durdurmaya çalışıyoruz. Buna bağlı olarak ekranın sağına ve soluna aksiyon tuşları yerleştirilmiş. Bu tuşlara dokunarak sahip olduğumuz yetenekleri kullanabilmekteyiz. Yeteneklerimizi bir kere kullandıktan sonra tekrar kullanabilmek için kısa bir süre beklememiz gerekiyor; bu nedenle zamanlama da önemli.

One Finger Death Punch 3D'de farklı dövüş stillerini birleştirebilmekteyiz. Bu sayede kendimize has bir dövüş stili oluşturabilmekteyiz.