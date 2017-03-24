One Finger Death Punch 3D eğer durmak bilmeyen bir aksiyonun içerisinde dalmak isterseniz size bolca eğlence sunabilecek bir mobil dövüş oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olan One Finger Death Punch 3D'de dünyanın en büyük dövüş ustası olmaya çalışan bir kahramanı kontrol ediyoruz. Kahramanımızın bu hedefini gerçekleştirebilmesi için karşısına çıkan bütün düşmanları mağlup etmesi gerekiyor. Bu işi nasıl yapacağını ise biz belirliyoruz.

One Finger Death Punch 3D'de kendi dövüş stilimizi yaratabilmekteyiz. Oyunda kullanacağımız yetenekleri biz seçiyoruz. Bu yetenekleri hangi dövüş stilinden seçtiğimizin ise önemi yok, işimize yarayacak yetenekleri birleştirip özel bir dövüş stili ortaya koyabilmekteyiz.

One Finger Death Punch 3D'de oyun mantığı size sağdan ve soldan saldıran düşmanlarınızı zamanında durdurmak üzerine kurulu. Ekranın sağında ve solunda yer alan aksiyon tuşlarını kullanarak sahip olduğunuz yetenekleri aktifleştiriyorsunuz. Bu yetenekleri tekrar kullanabilmek için ise bir süre beklemeniz gerekiyor. Yani oyunda taktiksel bir sistem söz konusu.