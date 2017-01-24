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One Piece: Thousad Storm
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One Piece: Thousad Storm

(Android)
One Piece: Thousad Storm İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
One Piece: Thousad Storm
One Piece: Thousad Storm
One Piece: Thousad Storm
One Piece: Thousad Storm
One Piece: Thousad Storm

Karakterinizi güçlendiriyor ve rakiplerinizle mücadele ediyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

One Piece: Thousad Storm, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Oyunda düşmanlarınızla savaşıyor ve kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz.

Zevkli zamanlar geçirebileceğiniz ve can sıkıntınızı ortadan kaldırabilecek bir oyun olarak karşımıza çıkan One Piece: Thousad Storm, eğlenceli kurgusu ve basit kontrolleriyle ilgi geçiyor. Rol yapma oyunu olan One Piece: Thousad Storm'da düşmanlarınıza karşı mücadele veriyor ve karakterinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz. 3 boyutlu onlarca karakter arasından dilediğinizi seçebiliyor ve deneyim kazandıkça daha güçlü hale gelebiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla beraber de oynayabileceğiniz oyunda tam anlamıyla fırtına estiriyorsunuz. Yeni savaş sahnelerinin yer aldığı oyunda bazı özel güçleri de aktif edebiliyor ve daha aksiyon dolu sahneler oluşturabiliyorsunuz. Özel becerileri de uygulayabileceğiniz oyunda zevkli zamanlar geçiriyorsunuz.

Oyun rol yapma oyunu olduğu için karakterinizi de stratejik olarak geliştirmeniz gerekiyor. Güçlü bir karakter elde ederek yenilmez olabilir ve liderlik koltuğuna da oturabilirsiniz. Hoş grafikleri ve etkileyici müzikleriyle One Piece: Thousad Storm sizleri bekliyor.

One Piece: Thousad Storm oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Üretici:
BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
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