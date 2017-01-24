One Piece: Thousad Storm(Android)
Karakterinizi güçlendiriyor ve rakiplerinizle mücadele ediyorsunuz
One Piece: Thousad Storm, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Oyunda düşmanlarınızla savaşıyor ve kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz.
Zevkli zamanlar geçirebileceğiniz ve can sıkıntınızı ortadan kaldırabilecek bir oyun olarak karşımıza çıkan One Piece: Thousad Storm, eğlenceli kurgusu ve basit kontrolleriyle ilgi geçiyor. Rol yapma oyunu olan One Piece: Thousad Storm'da düşmanlarınıza karşı mücadele veriyor ve karakterinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz. 3 boyutlu onlarca karakter arasından dilediğinizi seçebiliyor ve deneyim kazandıkça daha güçlü hale gelebiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla beraber de oynayabileceğiniz oyunda tam anlamıyla fırtına estiriyorsunuz. Yeni savaş sahnelerinin yer aldığı oyunda bazı özel güçleri de aktif edebiliyor ve daha aksiyon dolu sahneler oluşturabiliyorsunuz. Özel becerileri de uygulayabileceğiniz oyunda zevkli zamanlar geçiriyorsunuz.
Oyun rol yapma oyunu olduğu için karakterinizi de stratejik olarak geliştirmeniz gerekiyor. Güçlü bir karakter elde ederek yenilmez olabilir ve liderlik koltuğuna da oturabilirsiniz. Hoş grafikleri ve etkileyici müzikleriyle One Piece: Thousad Storm sizleri bekliyor.
One Piece: Thousad Storm oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Üretici:
- BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
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