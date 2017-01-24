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One Piece: Thousand Storm
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One Piece: Thousand Storm

(iOS)
One Piece: Thousand Storm İndir Hemen İndir

1.04 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
One Piece: Thousand Storm
One Piece: Thousand Storm
One Piece: Thousand Storm
One Piece: Thousand Storm
One Piece: Thousand Storm

Güçlü rakiplere karşı mücadele veriyor ve kendinizi geliştiriyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

One Piece: Thousad Storm, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda arkadaşlarlarınızla beraber oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunudur. Oyunda kendinize hedef seçiyor ve onunla dövüşerek deneyiminizi arttırmaya çalışıyorsunuz.

Can sıkıntınızı alacak bir oyun olarak dikkat çeken One Piece: Thousad Storm, aksiyon dolu kurgusu ve mücadele gücü yüksek dövüş sahneleriyle bağımlılık yapıyor. Rol yapma oyunu olarak nitelendirebileceğimiz oyunda karakterinizi güçlendirmeye çalışıyor ve rakiplerinizle mücadele ediyorsunuz. Oyunda kendinize hedef seçiyor ve üzerine tıklayarak dövüşmeye başlıyorsunuz. Mücadele gücü yüksek olan One Piece: Thousad Storm'da tam anlamıyla fırtına estirebiliyorsunuz. Özel güçlerin ve becerilerin yer aldığı oyunda dövüşlerinize de renk katabiliyorsunuz. Onlarca karakter arasından ise dilediğinizi seçebiliyorsunuz.

Stratejik hamleler yapmanız gereken oyunda taltikler geliştiriyor ve rakiplerinizi alt etmeye çalışıyorsunuz. Liderlik koltuğuna oturmak için yenilmez olmalı ve kendinizi en iyi şekilde geliştirmelisiniz. Eğlence ve aksiyon dolu One Piece: Thousad Storm'ı mutlaka indirmelisiniz.

One Piece: Thousad Storm oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve sonrası
Üretici:
BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
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