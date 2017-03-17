One Pillar Diamond Night, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Minimalist bir atmosfere sahip olan oyunda yüksek skorlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Blokları üst üste dizerek yukarı tırmanmaya çalıştığınız bir oyun olan One Pillar Diamond Night'da çok eğleniyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Kolay gibi görünen oyunda renkleri eşleştirmeli ve küpleri üst üste dizmelisiniz. Oldukça zorlu bir beceri oyunu olarak nitelendirebileceğimiz One Pillar Diamond Night'da işiniz oldukça zor. Zaman öldürmek için oynayabileceğiniz oyunda çok eğleniyorsunuz.

Hoş grafiklere ve etkileyici seslere sahip olan oyunu metroda, tramvayda ve otobüste rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Can sıkıntınızı gidermek için tercih edebileceğiniz oyunda dikkatli olmalı ve aynı renk küpleri eşleştirmelisiniz. Kolay bir oynanışa sahip olan One Pillar Diamond Night'ı sakın kaçırmayın.

One Pillar Diamond Night oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.