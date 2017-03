One Pillar Diamond Night, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir beceri oyunudur. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda küpleri üst üste dizerek yukarı tırmanmaya çalışıyorsunuz.

Hoş grafiklere ve etkileyici bir atmosfere sahip bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkan One Pillar Diamond Night, arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz ve aynı zamanda da kendinizi deneyebileceğiniz harika bir oyundur. Son derece zevkli olan oyunda aynı renk küpleri eşleştirerek yükseklere tırmanmaya ve aynı zamanda da yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Zaman öldürmek için rahatlıkla tercih edebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Oyunda dikkatli olmalı ve çıkabildiğiniz kadar yükseğe çıkmalısınız.

Beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun olan One Pillar Diamond Night, toplu taşıma araçlarında zaman geçirmek için ideal bir oyundur. Arkadaşlarınıza meydan okumak ve reflekslerinizi ölçmek için oynayabileceğiniz One Pillar Diamond Night'ı sakın kaçırmayın. Sonsuz moda ve kolay oynanışa sahip olan One Pillar Diamond Night sizleri bekliyor.

One Pillar Diamond Night oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.