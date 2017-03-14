One Tap Boxing, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir dövüş oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Eğlenceli sahnelerin yer aldığı oyunda rakiplerinizi birer birer yere sermelisiniz.

Eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir boks dövüşü olan One Tap Boxing, zorlu rakiplerle karşılaştığınız bir oyundur. Oyunda mükemmel yumruklar atmaya ve rakiplerinizi birer birer indirmeye çalışıyorsunuz. Rakiplerinizi yendikçe altın kemere yaklaşıyor ve şampiyon oluyorsunuz. 18 farklı karakterin yer aldığı oyunda becerilerinizi ve yeteneklerinizi sınıyorsunuz. Boks ringinin kralı olmaya çalışıyor ve puanları topluyorsunuz. Dünyanın dört bir yanında düzenlenen turnuvalara da katılabiliyor ve kemerlerin sahibi olabiliyorsunuz. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan oyunda farklı vuruş stilleri kullanabiliyorsunuz. Uygun zamanda yumruk atmalı ve rakibinizi devirmelisiniz.

Pixel tarzı grafikleri ve eğlenceli sesleriyle de ilgi çeken One Tap Boxing, boş zamanlarınızda zevkle oynayabileceğiniz bir oyundur. Benzersiz karakterleri kullanabileceğiniz oyunda dikkatli olmalı ve yumruk yemeden mücadeleyi tamamlamalısınız. Eğer dövüş oyunlarını seviyorsanız One Tap Boxing mutlaka hoşunuza gidecektir.

One Tap Boxing oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.