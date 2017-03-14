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One Tap Boxing
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One Tap Boxing

(iOS)
One Tap Boxing İndir Hemen İndir

48 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
One Tap Boxing
One Tap Boxing
One Tap Boxing
One Tap Boxing
One Tap Boxing

Zorlu rakiplerle karşılaşıyor ve onları boks ringine sermeye çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

One Tap Boxing, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir dövüş oyunudur. Retro tarz grafikleri ve eğlenceli atmosferiyle eğlenerek oynayabileceğiniz bir dövüş oyunu.

Zorlu rakiplerle kıyasıya mücadele edebileceğiniz bir dövüş oyunu olarak karşımıza çıkan One Tap Boxing, beğenerek oynayabileceğiniz bir oyundur. Rakiplerinizi birer birer indirmeye ve dünyanın boks şampiyonu olmaya çalışıyorsunuz. Birbirinden farklı karakterlerin yer aldığı oyunda becerilerinizi ve yeteneklerinizi sonuna kadar sınıyor ve boks ringine hükmediyorsunuz. Birbirinden zorlu rakiplerle karşılaşıyor ve yumruk yemeden mücadele ediyorsunuz. Rakiplerinizi indirdikçe puanlar kazanıyor ve altın kemere 1 adım daha yaklaşıyorsunuz. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda son derece dikkatli olmalısınız. Boks ringinin kralı olmak için One Tap Boxing'i mutlaka denemelisiniz.

Pixel tarzı grafikleri ve eğlenceli atmosferiyle de ilgi çeken One Tap Boxing, boş zamanlarınızda zevkle oynayabileceğiniz bir oyundur. Eğer dövüş oyunlarını seviyorsanız One Tap Boxing mutlaka hoşunuza gidecektir. One Tap Boxing oyununu sakın kaçırmayın.

One Tap Boxing oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve sonrası
Üretici:
Ace Viral
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