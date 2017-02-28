OnePlus 5 Akıllı Telefonu 256GB Dahili Bellek ve 8GB RAM ile Gelebilir

Çin menşeli OnePlus geçen sene piyasaya sürdüğü OnePlus 3T'nin yerine geçecek bir telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. OnePlus 5 adını alacak bu yeni cihaz hakkında bazı detaylar ortaya çıkıyor.

OnePlus 5'in cihazının seramik gövdeli, kavisli geniş ekranlı ve 23MP arka kameraya ve 16MP ön kameraya sahip olacağı söyleniyor. Hepsi bu kadar da değil, OnePlus 5 akıllı telefonu 256GB dahili depolama alanına ve 6GB ve 8 GB RAM seçenekleriyle de gelebilirmiş. Ancak bu henüz kesinleşmiş değil. Son Qualcomm yongası Snapdragon 835'i kaportasının altına yerleştirmeyi seçen OnePlus 5, bu özelliklerin yarısına bile sahip olacaksa, piyasadaki pek çok telefondan daha üstün bir model ile karşı karşıyayız demektir. Hatta tam anlamıyla Samsung Galaxy S8'in tek rakibi gibi duruyor.

OnePlus 3T'den hem sonra gelecek olan bu modelin, sıralamada "4" numarayı atlayarak doğrudan "5" olarak isimlendirilmesi ise tamamen Çin hurafelerinden kaynaklı bir durum. "4" Çin kültüründe uğursuz olarak tanımlanıyor.

Yani gerek teknik özellikleri, gerekse hurafelere karşı önlemleri tamam olan OnePlus 5 ne zaman çıkacağı ve kaç para olacağı henüz belli değil.

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