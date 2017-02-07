Onion Browser
iOS işletim sistemli cihazlar için geliştirilen Onion Browser ile Tor ağı üzerinden internette gezinebilirsiniz.
iOS işletim sistemli cihazlar için geliştirilen Onion Browser ile Tor ağı üzerinden internette gezinebilirsiniz.
Açık kaynak kodlu olarak sunulan Onion Browser uygulaması, anonim olarak iletişim imkanı sağlayan Tor ağına şifrelenmiş bir bağlantı üzerinden erişebilmenizi sağlıyor. İnternette girdiğiniz siteleri ve verilerinizin takip edilmesinden endişeleniyorsanız, tarama işlemini şifreli, anonim ve takip edilemez hale getiren Onion Browser uygulamasını deneyebilirsiniz.
iPhone ve iPad cihazlar için ücretsiz olarak sunulan Onion Browser uygulaması üzerinden girdiğiniz web sitelerinden gerçek IP adresinizi gizleyebiliyor, güvenilir olmayan kablosuz ağlardan gelebilecek zararlardan korunabiliyor ve sadece Tor ağı üzerinden erişilebilen .onion uzantılı web sitelerine erişebiliyorsunuz.
Uygulama özellikleri:
- Tor ağı üzerinden internete bağlanma,
- Web sitelerinden gerçek IP adresinizi gizleme,
- Güvenli olmayan kablosuz ağlardan korunma,
- Tor ağı üzerinden erişilen .onion uzantılı sitelere erişebilme.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.2 ve üzeri
- Üretici:
- Mike Tigas
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