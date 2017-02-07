?     Geri Bildirim
Onion Browser
TamindirMobilGüvenlikOnion Browser - IPhone Ve IPad Için Güvenli Tarayıcı Uygulaması

Onion Browser

Onion Browser İndir Hemen İndir

24.9 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Onion Browser
Onion Browser
Onion Browser
Onion Browser

iOS işletim sistemli cihazlar için geliştirilen Onion Browser ile Tor ağı üzerinden internette gezinebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 27 dakika önce

iOS işletim sistemli cihazlar için geliştirilen Onion Browser ile Tor ağı üzerinden internette gezinebilirsiniz.

Açık kaynak kodlu olarak sunulan Onion Browser uygulaması, anonim olarak iletişim imkanı sağlayan Tor ağına şifrelenmiş bir bağlantı üzerinden erişebilmenizi sağlıyor. İnternette girdiğiniz siteleri ve verilerinizin takip edilmesinden endişeleniyorsanız, tarama işlemini şifreli, anonim ve takip edilemez hale getiren Onion Browser uygulamasını deneyebilirsiniz.

iPhone ve iPad cihazlar için ücretsiz olarak sunulan Onion Browser uygulaması üzerinden girdiğiniz web sitelerinden gerçek IP adresinizi gizleyebiliyor, güvenilir olmayan kablosuz ağlardan gelebilecek zararlardan korunabiliyor ve sadece Tor ağı üzerinden erişilebilen .onion uzantılı web sitelerine erişebiliyorsunuz.

Uygulama özellikleri:

  • Tor ağı üzerinden internete bağlanma,
  • Web sitelerinden gerçek IP adresinizi gizleme,
  • Güvenli olmayan kablosuz ağlardan korunma,
  • Tor ağı üzerinden erişilen .onion uzantılı sitelere erişebilme.

Onion Browser için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.2 ve üzeri
Üretici:
Mike Tigas
Onion Browser QR Kodu Okutarak İndir

Güvenlik Popülerleri

  1. Free VPN
    Free VPNiPhone ve iPad İçin VPN ve Engelli Sitelere Girme Uygulaması
  2. Onavo Protect
    Onavo ProtectiPhone ve iPad İçin VPN ve Engelli Sitelere Girme Uygulaması
  3. VPN Master
    VPN MasteriPhone ve iPad İçin Ücretsiz - Hızlı VPN Uygulaması
  4. CyberGhost VPN
    CyberGhost VPNiPhone ve iPad için VPN Uygulaması
  5. Evasi0n iOS 6 - 6.1.1 - 6.1.2 Jailbreak
    Evasi0n iOS 6 - 6.1.1 - 6.1.2 JailbreakiOS 6 için Jailbreak Uygulaması