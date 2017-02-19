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Online İnternet Tabanlı Ön Muhasebe Programı
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Online İnternet Tabanlı Ön Muhasebe Programı

2.9.2
Online İnternet Tabanlı Ön Muhasebe Programı İndir Hemen İndir

6.3 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Online İnternet Tabanlı Ön Muhasebe Programı

Müşteri bilgilerinizi telefonlarınızdan ve tabletlerinizden dilediğiniz an görüntüleyebilirsiniz

Murat İşçi Son güncelleme 32 dakika önce

Online İnternet Tabanlı Ön Muhasebe Programı, BilSoft'un şirketler için geliştirdiği mobil ve web destekli bir modüldür. Bu modül ile şirketinizden bağımsız bir şekilde mobil cihazlarınızdan müşteri takibi yapabiliyor ve stok, kasa, fatura, çek gibi işlem detaylarını her yerden raporlayabiliyorsunuz. Oldukça kolay bir kullanım sunan Online İnternet Tabanlı Ön Muhasebe Programı ile işinizi istediğiniz yerden yönetebiliyorsunuz.

Şirketinizi dilediğiniz yerden yönetmek için kullanıma sunulan bu modül ile ister tatilden isterseniz de evinizden işlerinizi idare edebiliyorsunuz. Şirketinizi yönetmek için tek gerekli olan şey ise internet bağlantısı. Ofise bağımlılığı azaltan bu modül ile detaylı rapor analizi alabileceğiniz gibi stok ve satış işlemlerini de kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Müşterilerinize hızlı satış yapmanızı da sağlayan modül sayesinde hız ve performans kazanacaksınız. Barkod desteğine de sahip olan program işlerinizi çok hafifletecek.

Kolay kurulumu ve güvenli kullanımı bulunan Online İnternet Tabanlı Ön Muhasebe Programı'nın kullanım rahatlığı sayesinde teknik gereksinimde de belirgin düşüşler yaşanıyor. Detaylı raporlama özelliği, şube bazlı yönetimi ve eksta güvenliği ile Online İnternet Tabanlı Ön Muhasebe Programı'nı sakın kaçırmayın.

Online İnternet Tabanlı Ön Muhasebe Programı modülünü ücretsiz olarak indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Programı demo olarak kullanmak için ise Vergi Numarası bölümüne "12345", Kullanıcı Adı bölümüne "demo", Şifre bölmesine de "demo" yazabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
BilSoft

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