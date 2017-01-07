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Ookujira
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Ookujira

Ookujira İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Ookujira
Ookujira
Ookujira
Ookujira
Ookujira

Dev balina ile eşsiz maceralara atılıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 42 dakika önce

Ookujira, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınız üzerinde oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda binaların üzerinde zıplıyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Robotlar tarafından işgal edilmiş bir dünyada geçen oyunda bir balinayı kontrol ederek robotları yok etmeye çalışıyorsunuz. Tek dokunuş moduyla oynanan oyunda puanları toplamalı ve eşsiz oyun mekaniklerinin tadını çıkarmalısınız. Oldukça eğlenceli olan Ookujira, sonsuz oyun moduna sahip. Böylece oyunda aksiyon ve macera hiç bitmiyor. Renkli ve bir o kadar da eğlenceli grafiklerin yer aldığı oyunda robotları yok ediyor ve uzaylı saldırısına karşı dünyayı koruyorsunuz. Oynanışı da oldukça kolay olan Ookujira otobüste, tramvayda ya da arabadaki eğlenceniz olacak. Oyunda yüksek skorlara ulaşarak arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyor ve dev balina ile eşsiz bir maceraya atılıyorsunuz.

Ookujira oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Rieha Creative
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