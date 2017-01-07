Ookujira, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunudur. Eşsiz mekanikleri ve kolay oynanışıyla zevkli bir oyun olarak dikkat çeken Ookujira'da eğlenceli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Oldukça eğlenceli ve bir o kadar da farklı bir oyun olarak karşımıza çıkan Ookujira, dünyayı istila eden robotlara karşı mücadele verilen bir oyundur. Oyunda robotlarla mücadele ediyor ve aynı zamanda yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Sonsuz oyun modu ve eğlenceli kurgusuyla Ookujira oyununu sakın kaçırmayın. Uzaylı saldırısını geri püskürtmeye çalışıyor ve eşsiz mekaniklerle başa çıkmaya çalışıyorsunuz. Oyunda yer alan renkli grafikler ve eğlenceli seslerde yüksek bir oyun deneyimi sunuyor. Ookujira otobüste, tramvayda ya da arabadaki eğlenceniz olacak. Oyunda yüksek skorlara ulaşarak arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyor ve dev balina ile eşsiz bir maceraya atılıyorsunuz.

Ookujira oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.