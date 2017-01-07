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Ookujira
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Ookujira

(iOS)
Ookujira İndir Hemen İndir

47 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Ookujira
Ookujira
Ookujira
Ookujira
Ookujira

Uzaylı istilasını geri püskürtmeye çalışıyor ve yüksek puanlara ulaşıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Ookujira, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunudur. Eşsiz mekanikleri ve kolay oynanışıyla zevkli bir oyun olarak dikkat çeken Ookujira'da eğlenceli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Oldukça eğlenceli ve bir o kadar da farklı bir oyun olarak karşımıza çıkan Ookujira, dünyayı istila eden robotlara karşı mücadele verilen bir oyundur. Oyunda robotlarla mücadele ediyor ve aynı zamanda yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Sonsuz oyun modu ve eğlenceli kurgusuyla Ookujira oyununu sakın kaçırmayın. Uzaylı saldırısını geri püskürtmeye çalışıyor ve eşsiz mekaniklerle başa çıkmaya çalışıyorsunuz. Oyunda yer alan renkli grafikler ve eğlenceli seslerde yüksek bir oyun deneyimi sunuyor. Ookujira otobüste, tramvayda ya da arabadaki eğlenceniz olacak.  Oyunda yüksek skorlara ulaşarak arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyor ve dev balina ile eşsiz bir maceraya atılıyorsunuz.

Ookujira oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve sonrası
Üretici:
Rieha Creative
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