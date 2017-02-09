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ooniprobe
TamindirMobilYardımcı AraçlarOoniprobe - Android Için İnternet Sansürü Tespit Etme Uygulaması

ooniprobe

ooniprobe İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
ooniprobe
ooniprobe
ooniprobe
ooniprobe
ooniprobe

ooniprobe ile internet sitelerinin sansürlenip sansürlenmediğini ya da internetinizin kasten yavaşlatılıp yavaşlatılmadığını öğrenebilirsiniz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

ooniprobe eğer internet sitelerinin sansürlenip sansürlenmediğini öğrenmek istiyorsanız veya internetin kasten yavaşlatıldığından şüpheleniyorsanız kafanızdaki soru işaretlerini gidermenizi sağlayan bir internet analiz uygulaması.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirebileceğiniz, The Tor Project tarafından yayınlanan bu uygulama internet sansürü ve internet yavaşlatması gibi durumların kanıtlarını toplamak amacıyla geliştirilmiş bir çözüm. ooniprobe içerisinde farklı testler içeriyor ve bu testler sonucu size sitelerin engellenip engellenmediğini ve internet bağlantınızın yavaşlatılıp yavaşlatılmadığını gösteriyor. Ayrıca kullanıcılara bu sansürü ve yavaşlatmayı nasıl aşabileceklerine dair tavsiyeler de sunuluyor.

Özellikle ülkemizde sıkça internet sitelerinin engellendiğine ve internetin yavaşlatılarak sosyal medya sitelerinin kullanılamaz hale getirildiğine tanık oluyoruz. ooniprobe sayesinde böyle uygulamaların var olup olmadığını kolayca öğrenebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
3
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
The Tor Project
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