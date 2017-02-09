ooniprobe eğer internet sitelerinin sansürlenip sansürlenmediğini öğrenmek istiyorsanız veya internetin kasten yavaşlatıldığından şüpheleniyorsanız kafanızdaki soru işaretlerini gidermenizi sağlayan bir internet analiz uygulaması.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirebileceğiniz, The Tor Project tarafından yayınlanan bu uygulama internet sansürü ve internet yavaşlatması gibi durumların kanıtlarını toplamak amacıyla geliştirilmiş bir çözüm. ooniprobe içerisinde farklı testler içeriyor ve bu testler sonucu size sitelerin engellenip engellenmediğini ve internet bağlantınızın yavaşlatılıp yavaşlatılmadığını gösteriyor. Ayrıca kullanıcılara bu sansürü ve yavaşlatmayı nasıl aşabileceklerine dair tavsiyeler de sunuluyor.

Özellikle ülkemizde sıkça internet sitelerinin engellendiğine ve internetin yavaşlatılarak sosyal medya sitelerinin kullanılamaz hale getirildiğine tanık oluyoruz. ooniprobe sayesinde böyle uygulamaların var olup olmadığını kolayca öğrenebilirsiniz.