Opera 43 En Hızlı İnternet Tarayıcısı Olmayı Hedefliyor

Opera, kullanıcıların beğenisine sunduğu Opera 43 internet tarayıcısının şu ana kadar geliştirdiği Opera sürümleri arasında masaüstü için en hızlı internet tarayıcısı seçeneği olduğunu açıkladı. Opera'nın önceki sürümleri sayfa yükleme hızını artıracak özelliklere sahipti. Özel olarak optimize edilen tarayıcının hem açılışı hem de sayfaları yüklemesi fark yaratırken dahili reklam engelleme özelliği performansa katkıda bulunuyordu. Şimdi ise Profile Guided Optimization - yani kullanıcı tercihlerine dayalı optimizasyon adı verilen bir sistem ile tarayıcının performansı daha da artırılıyor.

Profile Guided Optimization, Instant Page Loading - anında sayfa yükleme olarak tanımlanabilecek bir özelliğin kullanılmasına imkan veriyor. Profile Guided Optimization ile tarayıcınız üzerindeki alışkanlıklarınız takip ediliyor ve elde edilen verilen kullanılarak hareketleriniz tahmin ediliyor. Instant Page Loading sayesinde de bu veriler kullanılarak, siz tarayıcınızın adres çubuğuna ziyaret edeceğiniz sitenin adresini yazarken o site yüklenmeye başlıyor. Yani Facebook hesabınızı görüntülemek için tarayıcınızın adres çubuğuna f harfini yazmaya başladığınızda site yüklenmeye başlıyor. Siz Opera 43'ü kullanmaya devam ettikçe Profile Guided Optimization daha da akıllı hale geliyor.

Profile Guided Optimization, sadece sitelerin yüklenmesini değil, diğer tarayıcı eylemlerini de tahmin edebiliyor ve kaynakların daha verimli kullanılmasını mümkün kılıyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre Opera 43, yüzde 13 daha hızlı açılmakta.

Opera 43'ü ücretsiz indirip kullanmaya başlamak için bu bağlantıları kullanabilirsiniz:

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