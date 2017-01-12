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Opera Neon İsimli Deneysel Tarayıcısını Yayınladı

opera neon

Opera tarayıcı geleneksel tarayıcılardan farklı olabilmek için her türlü deneysel yeniliğe açık olduğunu bir kez daha kanıtladı. Yeni tanıttığı Opera Neon şimdiye kadar gördüğümüz hiçbir tarayıcıya benzemiyor.

Opera Neon’un ilk hedefi, kullanıcı deneyimini ön planda tutabilmek. İnternet tarayıcılarındaki sekme kavramına yeni bir boyut kazandıran Opera Neon, Split Screen modu sayesinde aynı ekranda iki farklı internet sitesinde gezinme imkanı sunuyor. Snap-to-gallery özelliği ile ise beğendiğiniz ekran görüntülerini bir çırpıda kolaylıkla kaydetmenizi sağlıyor.

Opera Neon kullanınıcılarına Pop-Up video seyredebilme imkanı da veriyor. Aslında masa üstüne geçmeden pek çok işletim sistemi özelliğini de deneyimleyebilme özelliği ile Opera Neon tarayıcı konseptine son derece fütürist özellikler katıyor. Chrome, Yandex, Firefox, Vivaldi, Safari ve hatta firmanın kendi ürünü olan Opera tarayıcısından oldukça farklı olan Neon tamamen kullanıcının bir tarayıcıdan farklı hizmetler beklemesi gerektiğinin ipuçlarını da veriyor.

Tüm tarayıcıların birbirinin aynı hizmetler verdiğini düşünecek olursak, Opera Neon hem cesur, hem atılımcı, hem de yaratıcı bir iş çıkarmış görünüyor.

Opera bugün yaptığı açıklamayla Neon’un konsept bir çalışma olduğunu söyledi. Ancak Neon’la beraber gelen bazı özelliklerin bahar aylarında Opera tarayıcısı için de kullanıma sunulacağını da müjdeledi.

Opera’nın konsept tarayıcısını buradan indirebilirsiniz.

İndir40.14 MB
Opera
Opera Alternatif Web Tarayıcısı

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Yazar: - 12.01.2017

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