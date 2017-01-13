Opera Neon, başarılı internet tarayıcısı Opera'yı geliştiren ekip tarafından bir konsept olarak geliştirilmiş bir internet tarayıcısı.

Google Chrome ve Opera gibi Chromium altyapısı üzerine inşa edilmiş ücretsiz bir tarayıcı olan Opera Neon, diğer tarayıcılardan alışkın olduğumuz özellikleri farklı bir şekilde bize sunarak daha pratik bir kullanım tecrübesi yaşanmasını sağlıyor. Bu özelliklerden ilki sekme yönetimi. Opera Neon'da klasik tarayıcılarda olduğu gibi tarayıcı sekmeleri tarayıcının üst bölümünde yer almıyor. Bunun yerine her sekme için tıpkı Facebook Messenger'ın mobil sürümünde olduğu gibi küçük baloncuklar oluşturuluyor ve bu baloncuklar tarayıcı penceresinin sağ bölümüne sıralanıyor:

Sekme baloncuklarını kullanarak sekmeler arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyor veya sekmelerin yerini değiştirip bu sekmeleri kapatabiliyorsunuz. Ayrıca sekme baloncuklarındaki küçük resimler size sekmede açılı olan sayfa hakkında fikir veriyor.

Opera Neon'un ana ekranı masaüstü duvar kağıdınızdaki görüntüyü tarayıcı pencerenize taşıyor. Bu pencerede sık kullandığınız internet sitelerinin kısayolları ve arama çubuğu da yer almakta. Dilerseniz alternatif indirme bağlantılarımızı kullanarak Opera Neon için hazırlanmış özel duvar kağıtlarını indirebilir ve bu duvar kağıtlarını masaüstünüzde kullanabilirsiniz.

Opera Neon'un en kullanışlı özelliklerinden biri de ekran görüntüsü alma aracı. Bu araç sayesinde tarayıcınız üzerindeki görüntüleri saniyeler içinde kaydedebiliyor ve Opera Neon'un galerisi üzerinden ekran görüntülerini masaüstünüze veya herhangi bir klasöre sürükleyip bırakarak bu görüntüleri bilgisayarınıza png formatıyla kaydediyorsunuz.

Opera Neon diğer tarayıcılar gibi gizli gezinti yapabilme imkanı sunarken tarayıcı geçmişini silme işi için gerekli kısayolu açılabilir menüsüne yerleştiriyor. Bu sayede hızlı bir şekilde ziyaret edilen sitelerin tutulan kayıtlatını temizleyebiliyorsunuz.

Opera Neon'un medya oynatıcı bölümü tarayıcınızda izlemekte olduğunu videoları listeliyor. Bu bölümü kullanarak mevcut sekmenizi değiştirmeden diğer sekmelerde açık olan videoları yönetebiliyorsunuz. Tarayıcınız üzerinde çalışırken müzik dinlemeyi seviyorsanız bu özellik hoşunuza gidecektir.

Opera Neon, Chromium tabanlı olduğu için Google Chrome'daki hemen hemen bütün özelliklere sahip.