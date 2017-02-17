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Opera, Reborn Projesiyle Masaüstü Tarayıcısını Yeniden Tasarlıyor

Opera Reborn Projesi

Opera, geliştirici sayfasında masaüstü tarayıcısının yeni bir sürümünü yayınladı. Şirket, "Reborn" adını taşıyan yeni projesini geliştiriyor ve eksiksiz bir kullanıcı arayüzü vaat ediyor. 

Opera'yı yıllardır kullanan biri olarak, yeni sürümü deneme fırsatı bulduğumu da söylemek istiyorum. Yeni sürüm, her şeyden çok görsel bir güncelleme gibi görünüyor. Arayüz gerçekten farklı görünüyor, fakat arka planda her şey aynı şekilde çalışıyor.

Diğer yandan, butonlar ve sekmeler yeni bir tasarıma kavuşmuş. Bu özellik tüm platformlarda aynı gözükeceğinden, Windows 10'da ya da macOS'da bir farklılık yaratacağını sanmıyorum. Hızlı aramaya gelince, daha belirgin gölgeler ve ince animasyonlar ile biraz iyileştirilmiş görünüyor. Hızlı arama için yeni varsayılan duvar kağıtları da olacağını belirtmekte fayda var.

Opera Reborn Yenilikler

Opera'nın yeni tasarımında göze çarpan en ilginç değişiklik, kenar çubuğu olmuş. Tüm Opera sürümlerinde her zaman bir çeşit yan kenar çubukları olsa da, şirketin Reborn projesinde daha çok ön plana çıkarılmış. Sanırım deneysel tarayıcı Opera Neon bu kararda etkili olmuş. Kenar çubuğunu etkinleştirebilir ve görünür durumda tutabilirsiniz. Yer imleri, geçmiş ve hızlı arama gibi olağan kısayolları da burada bulabilirsiniz.

Opera Reborn Kenar Çubuğu

Opera'nın geçerli sürümü zaten kenar çubuğu uzantıları içeriyor, ancak şu anda pek çok kişinin bunları kullandığını düşünmüyorum. Bu tasarımla daha belirgin ve kullanışlı olduğundan insanlar alışacaktır.

Yeni sürümün tam anlamıyla ne zaman çıkacağını henüz bilmiyoruz. Birkaç ay içinde tam yeniden tasarlamayı görmeyi bekleyebilirsiniz.

İndir44.03 MB
Opera
Opera Alternatif Web Tarayıcısı

İndir58.81 MB
Opera
Opera Alternatif İnternet Tarayıcısı

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Yazar: - 17.02.2017

Opera, Reborn Projesiyle Masaüstü Tarayıcısını Yeniden Tasarlıyor İçin Yorum Yaz

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