Oppo'dan Yeni Mobil Kamera Teknolojisi

Çin pazarında yükselen bir yıldız olan Oppo, son yılların en başarılı akıllı telefon üreticileri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl, Çin'in akıllı telefon satışları istatistiğinde en üst sıralarda yer alan şirket, satışlarda yüzde 122'lik bir artışla rekor seviyeye ulaştı. Şimdi ise MWC 2017 öncesinde Oppo, son derece ayrıntılı görüntü yakalama imkanı verecek yeni mobil kamera teknolojisini ön plana çıkardı.

Yılın en büyük akıllı telefon gösterisi Mobile World Congress (MWC) 2017 öncesi, son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bazı şirketler Barcelona'daki etkinlik öncesinde bazı bilgiler paylaşarak dikkat çekmeye çalışırken, LG gibi markalarda tanıtılacak ürünleri hayal gücümüze bırakan bir strateji yürütüyorlar. Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, ilk söylediğimize daha yakın bir hamlede bulundu. Yeni mobil kamera teknolojisinin mesajını veren şirket, kullanıcıları şimdiden heyecanlandırmayı başardı.

Oppo, geçtiğimiz yıllarda ön plana çıkan 16 megapiksel kameraya sahip Selfie Expert serisi gibi, özverili selfie teknolojileri donatılmış bir dizi ürünle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Oppo'nun şu anda "5x Projesi"olarak adlandırdığı ve basın bülteninde yer verdiği bilgiye göre, "kullanıcılara eşi benzeri görülmemiş derecede ayrıntılı resimler çekme olanağı vereceği" bir akıllı telefonla karşımıza çıkmasını bekliyoruz.

Konuşmak için henüz erken ve ayrıntılar pek de fazla değil. Yine de bu teknoloji, odaklanma, yüksek çözünürlüklü görüntü işleme ve süper detaylı bir selfie imkanından daha fazlası gibi görünüyor.

Sizce Oppo, kamera teknolojisi ile bir devrim yapabilir mi?

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