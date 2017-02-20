?     Geri Bildirim
TamindirHaberMobilOppo'dan Yeni Mobil Kamera Teknolojisi

Oppo'dan Yeni Mobil Kamera Teknolojisi

Oppo Yeni Mobil Kamera Teknolojisi

Çin pazarında yükselen bir yıldız olan Oppo, son yılların en başarılı akıllı telefon üreticileri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl, Çin'in akıllı telefon satışları istatistiğinde en üst sıralarda yer alan şirket, satışlarda yüzde 122'lik bir artışla rekor seviyeye ulaştı. Şimdi ise MWC 2017 öncesinde Oppo, son derece ayrıntılı görüntü yakalama imkanı verecek yeni mobil kamera teknolojisini ön plana çıkardı.

Yılın en büyük akıllı telefon gösterisi Mobile World Congress (MWC) 2017 öncesi, son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bazı şirketler Barcelona'daki etkinlik öncesinde bazı bilgiler paylaşarak dikkat çekmeye çalışırken, LG gibi markalarda tanıtılacak ürünleri hayal gücümüze bırakan bir strateji yürütüyorlar. Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, ilk söylediğimize daha yakın bir hamlede bulundu. Yeni mobil kamera teknolojisinin mesajını veren şirket, kullanıcıları şimdiden heyecanlandırmayı başardı.

Oppo, geçtiğimiz yıllarda ön plana çıkan 16 megapiksel kameraya sahip Selfie Expert serisi gibi, özverili selfie teknolojileri donatılmış bir dizi ürünle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Oppo'nun şu anda "5x Projesi"olarak adlandırdığı ve basın bülteninde yer verdiği bilgiye göre, "kullanıcılara eşi benzeri görülmemiş derecede ayrıntılı resimler çekme olanağı vereceği" bir akıllı telefonla karşımıza çıkmasını bekliyoruz. 

Konuşmak için henüz erken ve ayrıntılar pek de fazla değil. Yine de bu teknoloji, odaklanma, yüksek çözünürlüklü görüntü işleme ve süper detaylı bir selfie imkanından daha fazlası gibi görünüyor. 

Sizce Oppo, kamera teknolojisi ile bir devrim yapabilir mi?

Oppo’nun Yeni Akıllı Telefonu R9s’in Özellikleri Belli Oldu

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 20.02.2017

Oppo'dan Yeni Mobil Kamera Teknolojisi İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Balon Patlıyor, Faraday Future'ın Fabrikası Çıkmaza Girdi Balon Patlıyor, Faraday Future'ın Fabrikası Çıkmaza Girdi Sorunlu bir elektrikli araç üretim süreci geçiren Faraday Future, şirketin devam etmekte olan mali sıkıntıları nedeniyle inşaatı durdurulan…
İlk Yerli Uyduyu İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrencileri Yapacak İlk Yerli Uyduyu İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrencileri Yapacakİzmir Ekonomi Üniversitesi, ilk yerli uydu için çalışmalara başlayacağını duyurdu. İzmir, Güzelbahçe’de kurulacak yeni kampüsünde, 19… Fukushima'nın Nükleer Santrallerini Araştıran Robot Öldü Fukushima'nın Nükleer Santrallerini Araştıran Robot ÖldüErimiş radyoaktif yakıtın yerini belirleme ve çıkarma girişimleri devam ederken, başka bir robot Fukushima'nın nükleer reaktörlerinden birinin…
2016 Yılında Hangi Marka Kaç Adet Akıllı Telefon Sattı? Microsoft Surface Phone Çıkış Tarihi Sızdırıldı Ama Biraz Şüpheli Görünüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

MOBIL HABERLERİ

Tamindir E-Bülten