Oppo'nun Yeni Kamera Teknolojisi Kalite Kaybı Olmadan 5x Zoom Yapıyor

MWC 2017 etkinliğinde duyurulan “5x Çift Kamera Zoom” teknolojisi ile Oppo akıllı telefonların kameraları kalite kaybı olmadan 5x zoom yapabilecek. Akıllı telefonların kamera özellikleri gün geçtikçe iyileşiyor. Son dönemde atağa kalkan Çinli şirketlerden biri olan Oppo'da işte tam bu noktaya parmak basarak yeni bir kamera teknolojisi duyurdu.

Bu zamana kadar akıllı telefonların kameralarında 2x zoom zirve noktası idi diyebiliriz. Zira 2x zoomdan ötesinde fotoğraflar kalite kaybına uğruyordu. Kameraların yıllar geçtikçe iyileşmesine rağmen zoom özelliğinde bu sorunun çözülememesi rahatsız edici olmaya başlamıştı. Ancak Oppo’nun bir süredir geliştirmekte olduğu ve Barcelona’da duyurduğu “5x Çift Kamera Zoom” teknolojisi ile son derece detaylı ve kaliteli fotoğraflar çekilebilecek. Hatırlanacağı üzere bu yönde benzer bir hamle Asus’tan da gelmişti. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Asus Zenfone 3 Zoom ile kalite kaybetmeksizin 3x zoom yapılabileceği açıklanmıştı.

Oppo'nun yeni teknolojisi bir denizaltı periskobu gibi çalışıyor. Yakınlaştırmalarda objektifin dışarı doğru çıkmasını önlemek için periskop prensibiyle hareket edebiliyor. Yukarıda sistemin bir kesiti görebilirsiniz.

Akıllı telefonların kamera özelliklerinde eşik atlatacak bu teknolojiyi ne zaman kullanmaya başlayacağız diye soracak olursanız bunun için biraz beklemeniz gerekecek. MWC 2017 etkinliğinde duyurulan bu heyecan verici teknolojinin ancak önümüzdeki yıl akıllı telefonlarda yer alması bekleniyor.

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