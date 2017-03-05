OPUS: The Day We Found Earth, Android platformunda ödüllü uzay macera oyunu olarak öne çıkıyor. Ücretsiz olarak indirilmeye açılan uzay oyununda insanlığı kurtarmak için dünyayı bulmak zorunda olan küçük bir robota yardımcı oluyoruz. Emeth adını taşıyan robotla sonsuz galakside uzun bir yolculuğa çıkıyoruz.

Hesaplama işlerinden çok daha fazlasını yapabilen yetenekli robotumuzun görevi; az önce de söylediğim gibi insanoğlunun dönüş yolunu kaybettiği gezegeni bulmak. Uzun süredir kayıp olan gezegeni sonsuz galakside dolaşarak bulmaya çalışıyoruz. Uzay teleskopumuzu çalıştırarak yakındaki yıldızları tarıyoruz.

Oyunun tek kötü yanı; bence Türkçe dil desteği sunmaması. Hikaye üzerinden ilerleyen, bolca konuşmanın olduğu uzay temalı bir macera oyununda - ki birçok ödül almış bir oyundan bahsediyoruz - Türkçe dil seçeneği kesinlikle olmalıydı.