OPUS: The Day We Found Earth, birçok ödül almış uzay temalı macera oyunu olarak iOS platformunda yerini alan ender yapımlardan. Hem iPhone hem de iPad’de rahat oynanış sunan uzay oyununda dünyayı bulmakla görevlendirilen küçük bir robotu kontrol ediyoruz. Sonsuz galakside Dünyayı bulmak için dolaşıyoruz.

Hikaye üzerine kurulu olduğundan ara diyalogların bolca olduğu uzay macerası oyununda Dünya gezegenini bulmak için uzay teleskopumuzu kullanıyoruz. Uzay teleskopu ile yakındaki yıldızları tarayarak ilerliyoruz.

Oyunun beğenmediğim yönlerinden birisi de bu noktaya ortaya çıkıyor. Oyun, ücretsiz olarak indirilebilir ve de oynanabilir olsa da bir noktadan sonra satın alım yapmanız gerekiyor. Oyunun tam sürümü yanında sonsuz modu da oynamak isterseniz 35 TL gibi bir ücret ödüyorsunuz. Oyunun beğenmediğim bir diğer yanı da; Türkçe olmaması. Konuşma üzerine yürüyen oyunlarda bence çoklu dil desteği sunulmalı.