?     Geri Bildirim
Ora
TamindirMobilYaşamOra - Android Için Ora Uygulaması

Ora

Ora İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Ora
Ora
Ora
Ora

Ora uygulamasıyla Android cihazlarınız üzerinden kolayca sipariş verebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 1 saat önce

Ora restoranlarının aynı adı taşıyan Android uygulaması Ora ile hızlı ve kolay bir şekilde yemek siparişi verebilmeniz mümkün.

Hatrı sayılır bir büyüklüğe sahip olan Ora’nın resmi Android uygulaması sayesinde, evinize yemek siparişi vermek çok kolaylaşıyor. Ekstra bir ücret ödemenize gerek kalmadan, hızlı ve kolay bir şekilde sipariş verebileceğiniz uygulamanın arayüzü de oldukça basit ve modern diyebilirim. Menüleri görüntüleyebileceğiniz, iletişim ve ulaşım bilgilerini görebileceğiniz, sipariş verebileceğiniz ve değerlendirme yapabileceğiniz bölümler sunan uygulamada siparişinizin ne zaman gönderileceği, ödeme şekli, sipariş notu gibi bölümler de sunuluyor. Bu bölümü Yemeksepeti uygulaması kullananların zorluk çekmeden kullanabileceğini söyleyebilirim.

Yemek siparişlerini oldukça kolaylaştıran Ora uygulamasını siz de ücretsiz olarak Android işletim sistemli cihazlarınızda kullanabilirsiniz.

 

Ora için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Lokanta Net
Ora QR Kodu Okutarak İndir

Yaşam Popülerleri

  1. Wattpad
    WattpadAndroid İçin E-Kitap Okuma Uygulaması
  2. E-Devlet Kapısı
    E-Devlet KapısıAndroid için E-Devlet Mobil Uygulaması
  3. İnternetsiz Kuran-ı Kerim
    İnternetsiz Kuran-ı KerimAndroid İçin Kur'an-ı Kerim Uygulaması
  4. Ezan Vakti / Namaz Saati
    Ezan Vakti / Namaz SaatiAndroid İçin İslami Bilgiler Paketi Uygulaması
  5. Namaz Vakti
    Namaz VaktiAndroid İçin Namaz Vakti Uygulaması