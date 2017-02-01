Ora restoranlarının aynı adı taşıyan Android uygulaması Ora ile hızlı ve kolay bir şekilde yemek siparişi verebilmeniz mümkün.

Hatrı sayılır bir büyüklüğe sahip olan Ora’nın resmi Android uygulaması sayesinde, evinize yemek siparişi vermek çok kolaylaşıyor. Ekstra bir ücret ödemenize gerek kalmadan, hızlı ve kolay bir şekilde sipariş verebileceğiniz uygulamanın arayüzü de oldukça basit ve modern diyebilirim. Menüleri görüntüleyebileceğiniz, iletişim ve ulaşım bilgilerini görebileceğiniz, sipariş verebileceğiniz ve değerlendirme yapabileceğiniz bölümler sunan uygulamada siparişinizin ne zaman gönderileceği, ödeme şekli, sipariş notu gibi bölümler de sunuluyor. Bu bölümü Yemeksepeti uygulaması kullananların zorluk çekmeden kullanabileceğini söyleyebilirim.

Yemek siparişlerini oldukça kolaylaştıran Ora uygulamasını siz de ücretsiz olarak Android işletim sistemli cihazlarınızda kullanabilirsiniz.