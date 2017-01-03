OrbiChat, alternatif bir chat uygulaması arayanların hoşuna gidecek bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. iOS işletim sistemine sahip iPhone telefonlarınız ve iPad tabletlerinizden kullanabileceğiniz bu uygulama sayesinde, yeni insanlarla tanışacak, birbirinden eğlenceli snapler paylaşacak ve gerçek anlamda iyi vakit geçireceksiniz.

Günümüzde sosyal medya uygulamalarının sayısı giderek artıyor. Buna ek olarak geliştiriciler, bu platformları farklı nişlere hitap edebilmek için de revize edebiliyorlar. OrbiChat uygulaması da çeşitli platformlardan etkilenerek oluşturulmuş bir yapım ve fotoğraflı chat anlayışını farklı bir boyuta taşıyor. Fotoğrafınızı çekiyorsunuz ve OrbiChat sizin için rastgele birine o fotoğrafı yolluyor. Yeni insanlarla tanışmak isteyenlerin bu rastgele özelliğini seveceğini düşünüyorum.

OrbiChat Özellikleri

Hergün 5 yeni sohbet isteği gönderebilme

Tüm dünya ile konuşabilme imkanı

Çekilen fotoğraflara yazı yazabilme

Düzenli kullanıldığında Öne Çıkan Üyeler listesine girebilme

Alternatif ve eğlenceli bir chat uygulaması arayanlar OrbiChat'i ücretsiz indirebilirler. Denemenizi kesinlikle öneririm.