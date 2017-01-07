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Orconoid
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Orconoid

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Orconoid
Orconoid
Orconoid
Orconoid
Orconoid

Ork'larla mücadele ediyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 23 dakika önce

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çeken Orconoid'de eğlenceli sahneler sizleri bekliyor. Tuğla kırma oyunlarına benzer bir kurgusu bulunan oyunda yüksek skorlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Birbirinden farklı zorlukta bölümleri ve kolay oynanışı ile karşımıza çıkan Orconoid'de kötü Ork'ları öldürmeye çalışıyorsunuz. Sayısız orduları yenmek için savunma yapıyor ve düşman ordularını yok ediyorsunuz. Tuğla kırma oyunlarına benzeyen bir kurgusu bulunan Orconoid, eski tarz retro grafiklere sahip. Bu nedenle hem cihazlarda ısınma yapmıyor hemde göze daha hoş gelen oyun sahnelerini oyuncularına sunuyor. Oldukça eğlenceli bir oyun olan Orconoid, strateji ve refleks ölçen bir oyundur. Zorlu mücadelelere farklı dünyalarda katılıyor ve birbirinden zorlu bölümlerle karşılaşıyorsunuz. 

Orconoid oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
BlueFXGames
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