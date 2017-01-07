Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çeken Orconoid'de eğlenceli sahneler sizleri bekliyor. Tuğla kırma oyunlarına benzer bir kurgusu bulunan oyunda yüksek skorlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Birbirinden farklı zorlukta bölümleri ve kolay oynanışı ile karşımıza çıkan Orconoid'de kötü Ork'ları öldürmeye çalışıyorsunuz. Sayısız orduları yenmek için savunma yapıyor ve düşman ordularını yok ediyorsunuz. Tuğla kırma oyunlarına benzeyen bir kurgusu bulunan Orconoid, eski tarz retro grafiklere sahip. Bu nedenle hem cihazlarda ısınma yapmıyor hemde göze daha hoş gelen oyun sahnelerini oyuncularına sunuyor. Oldukça eğlenceli bir oyun olan Orconoid, strateji ve refleks ölçen bir oyundur. Zorlu mücadelelere farklı dünyalarda katılıyor ve birbirinden zorlu bölümlerle karşılaşıyorsunuz.

Orconoid oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.