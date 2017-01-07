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Orconoid
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Orconoid

(iOS)
Orconoid İndir Hemen İndir

48.2 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Orconoid
Orconoid
Orconoid
Orconoid
Orconoid

Düşman ordularını yok ediyor ve zorlu bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 34 dakika önce

Orconoid, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Oyunda Ork birlikleriyle mücadele ediyor ve onları yok etmeye çalışıyorsunuz.

Zorlu bir oyun olarak karşımıza çıkan Orconoid, kolay oynanışı ve farklı kurgusuyla karşımıza çıkıyor. Tuğla kırma oyununa benzer bir kurgusu bulunan oyunda düşman birliklerini yok ediyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Oyunda savunma yapıyor ve düşman birliklerini ortadan kaldırıyorsunuz. Oynanışı oldukça basit olan oyunda reflekslerinizi çok iyi kullanmanız gerekiyor. Aynı zamanda oyunda eski tarz pixel grafikler yer alıyor. Oldukça hoş bir oynanışa ve bağımlılık yapıcı etkiye sahip olan Orconoid'i sakın kaçırmayın. Oyunda yer alan birbirinden zorlu bölümler sizleri bekliyor.  Oldukça eğlenceli bir oyun olan Orconoid, strateji ve refleks ölçen bir oyundur. Zorlu mücadelelere farklı dünyalarda katılıyor ve birbirinden zorlu bölümlerle karşılaşıyorsunuz. 

Orconoid oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 5.1.1 ve sonrası
Üretici:
BlueFXGames
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