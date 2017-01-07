Orconoid, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Oyunda Ork birlikleriyle mücadele ediyor ve onları yok etmeye çalışıyorsunuz.

Zorlu bir oyun olarak karşımıza çıkan Orconoid, kolay oynanışı ve farklı kurgusuyla karşımıza çıkıyor. Tuğla kırma oyununa benzer bir kurgusu bulunan oyunda düşman birliklerini yok ediyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Oyunda savunma yapıyor ve düşman birliklerini ortadan kaldırıyorsunuz. Oynanışı oldukça basit olan oyunda reflekslerinizi çok iyi kullanmanız gerekiyor. Aynı zamanda oyunda eski tarz pixel grafikler yer alıyor. Oldukça hoş bir oynanışa ve bağımlılık yapıcı etkiye sahip olan Orconoid'i sakın kaçırmayın. Oyunda yer alan birbirinden zorlu bölümler sizleri bekliyor. Oldukça eğlenceli bir oyun olan Orconoid, strateji ve refleks ölçen bir oyundur. Zorlu mücadelelere farklı dünyalarda katılıyor ve birbirinden zorlu bölümlerle karşılaşıyorsunuz.

Orconoid oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.