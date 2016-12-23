?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyunOrigin Kış İndirimleri Başladı, FIFA 17 Ve Battlefield 1 Fırsatlarını Kaçırmayın

Origin Kış İndirimleri Başladı, FIFA 17 ve Battlefield 1 Fırsatlarını Kaçırmayın

Origin Kış İndirimleri Başladı, FIFA 17 ve Battlefield 1 Fırsatlarını Kaçırmayın

Steam'in dün akşam saatlerinde geleneksel kış indirimlerini başlatmasının üzerine Electronic Arts'ın oyun platformu Origin üzerinde de indirim kampanyası başlatıldı. Battlefield 1, FIFA 17, Titanfall 2, Need for Speed gibi oyunların yayıncısı Electronic Arts, Origin kış indirimleri boyunca bu sene içinde yayınlanmış ve geçtiğimiz senelerde yayınlanmış hit oyunlarında büyük oranda indirip yaparak oldukça cazip fiyatlar sunuyor. Eğer daha önceden yüksek fiyatları nedeniyle Origin üzerindeki favori oyunlarınızı satın alamadıysanız şu an fiyatları kontrol etmenizde fayda var.

Electronic Arts Origin kış indirimlerinin ne zaman sonlanacağına dair herhangi bir bilgi paylaşmıyor. Bu nedenle indirimlerden faydalanabilmek için acele etmenizde fayda var. İndirimlere genel olarak bakıldığında 10 € altındaki ve 10-20 € arasındaki fiyatlarla satışta olan oldukça kaliteli oyunlar olduğu görülüyor. İndirimdeki bazı oyunlar ve fiyatları şu şekilde:

- FIFA 17 - %50 indirim - 29.99 €

İndir
FIFA 17
FIFA 17 Futbol Oyunu

- Battlefield 1 - %40 indirim - 35.99 €

İndir
Battlefield 1
Battlefield 1 1. Dünya Savaşı Temalı FPS Oyunu

- Titanfall 2 - %50 indirim - 29.99 €

İndir
Titanfall 2
Titanfall 2 Online FPS Oyunu

 - Need for Speed - %75 indirim - 9.99 €

İndir
Need for Speed
Need for Speed Yarış Oyunu

- Dragon Age: Inquisition - %50 indirim - 9.99 €

İndir
Dragon Age: Inquisition
Dragon Age: Inquisition Yüksek Kaliteli Rol Yapma Oyunu

- Battlefield 4 - %50 indirim - 9.99 €

https://www.origin.com/irl/en-us/store/battlefield/battlefield-4/premium-edition

- Star Wars Battlefront - %67 indirim - 9.99 €

https://www.origin.com/irl/en-us/store/star-wars/star-wars-battlefront/standard-edition

- Sims 4 - %67 indirim - 19.99 €

https://www.origin.com/irl/en-us/store/the-sims/the-sims-4/standard-edition

İndirimdeki bütün oyunlara göz atmak için bu bağlantıyı kullabilirsiniz:

https://www.origin.com/irl/en-us/store/deals/holidaysale

Satın aldığınız oyunları indirmek ve oynamak için bilgisayarınızda Origin yazılımının yüklü olması gerekiyor:

İndir29.94 MB
Origin
Origin Electronic Arts Oyun İndirme Platformu

Overwatch Yılbaşı İndirimini Kaçırmayın!

Steam Kış İndirimleri Başladı

Tamindir'in Seçtiği 2016'nın En İyi PC Oyunları

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 23.12.2016

Origin Kış İndirimleri Başladı, FIFA 17 ve Battlefield 1 Fırsatlarını Kaçırmayın İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Rusya ve Türkiye, Büyükelçi Katilinin Telefonunu Kırmaya Çalışıyor Rusya ve Türkiye, Büyükelçi Katilinin Telefonunu Kırmaya Çalışıyor Son günlerde ülkemizde üzücü olaylar yaşanıyor. Bunlardan biri de Rus Büyükelçisi Andrey Karlov suikasti oldu. Polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş…
Pokemon GO Yılbaşı Sürprizleriyle Güncellendi, İndirin Pokemon GO Yılbaşı Sürprizleriyle Güncellendi, İndirinNianticLabs ve The Pokemon Company tarafından geliştirilen Pokemon Go, tüm dünyada esip gürlemeye devam ediyor. Ama hala Türkiye için resmi bir… Galaxy Note 7'nin Adı Bile Bir Uçağa Acil İniş Yaptırtıyordu! Galaxy Note 7'nin Adı Bile Bir Uçağa Acil İniş Yaptırtıyordu!Belki de Güney Koreli teknoloji devi Samsung hayatındaki en büyük vurgunu patlayan Note 7 skandalıyla yemişti. Note 7 duyurulmadan önce Samsung…
Uber’in Otonom Taksi Projesine Son Verildi Firefox'a Çok Yakında Çoklu İşlem Modu Gelebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ

Tamindir E-Bülten