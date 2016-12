Origin Kış İndirimleri Başladı, FIFA 17 ve Battlefield 1 Fırsatlarını Kaçırmayın

Steam'in dün akşam saatlerinde geleneksel kış indirimlerini başlatmasının üzerine Electronic Arts'ın oyun platformu Origin üzerinde de indirim kampanyası başlatıldı. Battlefield 1, FIFA 17, Titanfall 2, Need for Speed gibi oyunların yayıncısı Electronic Arts, Origin kış indirimleri boyunca bu sene içinde yayınlanmış ve geçtiğimiz senelerde yayınlanmış hit oyunlarında büyük oranda indirip yaparak oldukça cazip fiyatlar sunuyor. Eğer daha önceden yüksek fiyatları nedeniyle Origin üzerindeki favori oyunlarınızı satın alamadıysanız şu an fiyatları kontrol etmenizde fayda var.

Electronic Arts Origin kış indirimlerinin ne zaman sonlanacağına dair herhangi bir bilgi paylaşmıyor. Bu nedenle indirimlerden faydalanabilmek için acele etmenizde fayda var. İndirimlere genel olarak bakıldığında 10 € altındaki ve 10-20 € arasındaki fiyatlarla satışta olan oldukça kaliteli oyunlar olduğu görülüyor. İndirimdeki bazı oyunlar ve fiyatları şu şekilde:

- FIFA 17 - %50 indirim - 29.99 €

- Battlefield 1 - %40 indirim - 35.99 €

İndir Battlefield 1 1. Dünya Savaşı Temalı FPS Oyunu

- Titanfall 2 - %50 indirim - 29.99 €

- Need for Speed - %75 indirim - 9.99 €

- Dragon Age: Inquisition - %50 indirim - 9.99 €

- Battlefield 4 - %50 indirim - 9.99 €

https://www.origin.com/irl/en-us/store/battlefield/battlefield-4/premium-edition

- Star Wars Battlefront - %67 indirim - 9.99 €

https://www.origin.com/irl/en-us/store/star-wars/star-wars-battlefront/standard-edition

- Sims 4 - %67 indirim - 19.99 €

https://www.origin.com/irl/en-us/store/the-sims/the-sims-4/standard-edition

İndirimdeki bütün oyunlara göz atmak için bu bağlantıyı kullabilirsiniz:

https://www.origin.com/irl/en-us/store/deals/holidaysale

Satın aldığınız oyunları indirmek ve oynamak için bilgisayarınızda Origin yazılımının yüklü olması gerekiyor:

