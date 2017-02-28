Orpheus Story : The Shifters
Kendi krallığınızı inşa ediyor ve diğer oyuncularla mücadele ediyorsunuz
Orpheus Story : The Shifters, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Boyutlar arası seyehatler gerçekleştirdiğiniz oyunda kendi hikayenizi oluşturuyorsunuz.
Hikaye tabanlı bir rol yapma oyunu olan Orpheus Story : The Shifters, kendi krallığınızı inşa ettiğiniz ve diğer oyuncularla mücadele ettiğiniz bir oyundur. 4 farklı bölümün ve 400 farklı hikayenin yer aldığı oyunda seçimlerinize göre bir hikaye belirliyor ve zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Kendi ordunuzu ve binalarınızı kurabildiğiniz oyunda hem savunma yapıyor hemde saldırı yapıyorsunuz. Ayrıca diğer oyuncularla ticaret yapabiliyor ve geniş toprakların sahibi olabiliyorsunuz. Yunan mitolojisinden esinlenilen oyunda birbirinden efsanevi karakterler yer alıyor. Eğlenerek oynayabileceğiniz oyunda bağımlılık da yaşayabiliyorsunuz.
Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda kendinizi sürekli olarak geliştirmeli ve yenilmez bir hale gelmelisiniz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir oyun olan Orpheus Story : The Shifters'ı mutlaka denemelisiniz. Oyunda stratejik kararlar almanız da gerekiyor.
Orpheus Story : The Shifters oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- Nikeagames Co., Ltd
Strateji Popülerleri
- Clash of ClansAndroid için Strateji Oyunu
- Minecraft: Pocket EditionAndroid için Minecraft Oyunu
- Plants vs. Zombies 2Android için Plants vs. Zombies 2 Oyunu
- Boom BeachAndroid İçin Strateji Oyunu
- Osmanlı SavaşlarıAndroid için Osmanlı Savaşları Oyunu
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı