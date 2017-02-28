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Orpheus Story : The Shifters
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Orpheus Story : The Shifters

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Editör Puanı: 4/5
4
Orpheus Story : The Shifters
Orpheus Story : The Shifters
Orpheus Story : The Shifters
Orpheus Story : The Shifters
Orpheus Story : The Shifters

Kendi krallığınızı inşa ediyor ve diğer oyuncularla mücadele ediyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 23 dakika önce

Orpheus Story : The Shifters, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Boyutlar arası seyehatler gerçekleştirdiğiniz oyunda kendi hikayenizi oluşturuyorsunuz.

Hikaye tabanlı bir rol yapma oyunu olan Orpheus Story : The Shifters, kendi krallığınızı inşa ettiğiniz ve diğer oyuncularla mücadele ettiğiniz bir oyundur. 4 farklı bölümün ve 400 farklı hikayenin yer aldığı oyunda seçimlerinize göre bir hikaye belirliyor ve zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Kendi ordunuzu ve binalarınızı kurabildiğiniz oyunda hem savunma yapıyor hemde saldırı yapıyorsunuz. Ayrıca diğer oyuncularla ticaret yapabiliyor ve geniş toprakların sahibi olabiliyorsunuz. Yunan mitolojisinden esinlenilen oyunda birbirinden efsanevi karakterler yer alıyor. Eğlenerek oynayabileceğiniz oyunda bağımlılık da yaşayabiliyorsunuz.

Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda kendinizi sürekli olarak geliştirmeli ve yenilmez bir hale gelmelisiniz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir oyun olan Orpheus Story : The Shifters'ı mutlaka denemelisiniz. Oyunda stratejik kararlar almanız da gerekiyor.

Orpheus Story : The Shifters oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Nikeagames Co., Ltd
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