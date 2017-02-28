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Orpheus Story : The Shifters
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Orpheus Story : The Shifters

(iOS)
Orpheus Story : The Shifters İndir Hemen İndir

203 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Orpheus Story : The Shifters
Orpheus Story : The Shifters
Orpheus Story : The Shifters
Orpheus Story : The Shifters
Orpheus Story : The Shifters

Krallığınızı genişletmeye çalışıyor ve diğer oyuncularla mücadele ediyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Orpheus Story : The Shifters, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunudur. Kendi krallığınızı inşa etmeye çalıştığınız oyunda boyutlar arası seyahatler gerçekleştirebiliyorsunuz.

Kendi krallığınızı inşa edebileceğiniz bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkan Orpheus Story : The Shifters, farklı kurgusu ve hikayeleriyle dikkat çekiyor. Birbirinden farklı hikayelere sahip olan oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyor ve boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Oyunda kendi ordunuzu ve binalarınızı kurabiliyor ve diğer oyuncularla mücadele edebiliyorsunuz. Topraklarınızı genişletmek için çabalıyor ve stratejik kararlar alarak yolunuza devam ediyorsunuz. Yunan mitolojisinden bir çok öğeyi bünyesinde barındıyan oyunda efsane savaşlar geçiyor. Ayrıca diğer oyuncularla lonca kurabilir ve ticaret yapabilirsiniz. Bağımlılık etkisi de bulunan Orpheus Story : The Shifters oyununu sakın kaçırmayın.

Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda kendinizi geliştirmeli ve diğer oyunculara karşı güçlü olmalısınız. Oyunda dikkatli olmalı ve kendinizi sürekli geliştirmelisiniz. Kaynaklarınızı da en iyi şekilde kullanmanız gerekiyor. Orpheus Story : The Shifters oyununu sakın kaçırmayın.

Orpheus Story : The Shifters oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.1 ve üzeri
Üretici:
Nikeagames Co., Ltd
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