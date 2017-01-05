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Ortaköy Reina Saldırısını Sosyal Medyada Övenlere Soruşturma Başlatıldı

Sosyal Medyada Övenlere Soruşturma Başlatıldı

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ortaköy'de ünlü gece kulübüne düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası sosyal medyada saldırıyı öven, "Oh olsun..." ya da "İyi Oldu" şeklinde paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

Haber yayına hazırlanırken 20 kadar sosyal medya hesabının mercek altına alındığı bildiriliyordu. Bu sayının artabileceği ve hesap sahiplerinin gözaltına alınabileceği belirtiliyor.  

Başbakan ve Adalet Bakanı'ndan Çok Önemli Sosyal Medya Uyarısı

Sosyal Medyada Teröre Destek Suçundan Kaç Kişinin Tutuklandığı Açıklandı

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Yazar: - 05.01.2017

Ortaköy Reina Saldırısını Sosyal Medyada Övenlere Soruşturma Başlatıldı İçin Yorum Yaz

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