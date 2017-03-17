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Örümcek Adamın Kötüsü Venom, Kendi Filmiyle Vizyona Giriyor

venom 2018'de vizyonda 

Örümcek Adam filmiyle tanıdığımız kötü karakter Venom, kendine ait filmiyle 2018’de beyaz perdede olacak.

Filmin oyuncu kadrosu hakkında henüz duyurulan bir haber bulunmasa da, karakterin ilk canlandırıcısı Topher Grace’in filmde yer almayacağı film hakkında az sayıda bilinenler arasında. Jumanji filminden tanıdığımız Scott Rosenberg ve Stephen King'in kitabından uyarlanan The Dark Tower (Kara Kule) filminin senaryo ekibinden Jeff Pinkner'ın birlikte kaleme alacağı fantastik film, Ekim 2018’de vizyona girecek.

Tom Holland’ın hayat vereceği yeni Örümcek Adam’ın, tüm Marvel filmlerinde yer alabilecek olması fanatiklerini hem sevindirmiş hem de üzmüştü. Bir kısım seven, Örümcek Adam’ın yalnız savaşını tercih ederken, birçok Marvel sever Iron Man ile aynı safta savaşacak olan kahramanları için heyecanlanmıştı. Temmuz ayında hayranlarıyla buluşacak yeni film Homecoming’in fragmanını sizlerle paylaşmıştık. Yeni seri Venom’un da tüm güncel haberleri için sitemizi takipte kalın.

Yazar: - 17.03.2017

Örümcek Adamın Kötüsü Venom, Kendi Filmiyle Vizyona Giriyor İçin Yorum Yaz

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