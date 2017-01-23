iOS 10.2.1 iPhone, iPad ve iPod Touch Cihazlarda Güncellendi

Aralık ayından bu yana beklenen iOS 10.2.1 güncellemesi yaklaşık bir saat kadar önce işletim sistemine geldi. Yeni yayınlanan bu sürüm uzun süren bir test programından sonra artık final sürüm olarak kullanılabilir. Bu güncelleme ağılıklı olarak açıkları kapatan bir yama olarak işlevsel olacak.

14 Aralık 2016 tarihinde yayınlanan 10.2'den sonra başlayan 10.2.1 test süreci bir aydır test ediliyordu.

Apple iOS 10.2.1 yaklaşık 70 MB kadar bir dosya alanına sahip. Bu boyut cihazdan cihaz değişiklik gösterebiliyor. Güncellemeyle ilgili detayları https://support.apple.com/tr-tr/HT201222 web sitesinden de takip edebilirsiniz. Edilen bilgiye göre yeni güncelleme işletim sisteminin daha kararlı bir altyapıya sahip olmasına özen göstermiş.

İOS cihazınız üzerinden bu güncellemeyi edinmek için Ayarlar/Genel/ Yazılım Güncelleme sekmelerini takip edebilirsiniz. Yalınız cihazınızın WiFi üzerindenbağlı ve bataryasının yarıdan fazla dolu olduğunda emin olmayı da unutmayın.

Apple iOS 10.2.1 güncellemesinde yeni ne var?

Apple iOS 10.2.1 güncellemesi genel olarak arayüzde ve görünen yapıda bir yenilik getirmiyor. Ancak işletim sisteminin kaportasının altında pek çok düzenleme yapıyor, cihazları daha kararlı çalışır hale getiriyor. Gelecek ay da Apple ın iOS 10.2.3 beta güncellemesi yapması bekleniyor. Yeni gelecek olan iOS 10.3 beta sürümünün "sinema" modunu barıdıracağı da söyleniyor.