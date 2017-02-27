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Oscar Ödülleri Skandal Yaşanarak Dağıtıldı Sosyal Medya Sallandı

Oscar Ödülleri Skandal

Oscar ödülleri bu sabaha karşı sahiplerini buldular. Ancak Oscar ödülleri dağıtılırken yaşanan zarf karışıklığı, sosyal medyada patladı. Yaşanan organizasyon hatası nedeniyle Twitter'da binlerce twit atıldı.

89'uncu Oscar Ödülleri'nde En iyi Film ödülü dağıtılırken zarflar karıştı ve ödül önce La La Land ekibine verildi. Daha sonra karışıklık ortaya çıkınca, En İyi Film Oscar'ı Moonlight ekibine verildi. Ödülü vermek için sahne alan Warren Beatty ve Faye Dunaway en iyi film ödülünü açıklarken soğuk terler döktüler. Beatty ve Dunaway, önce ödülü La La Land filminin kazandığını açıkladılar. Bu açıklamayla tüm La La Land ekibi sahneye çıktılar. Kadro sevinç içinde ödülü kutlarken, standart olarak hemen ardından teşekkür konuşmalarına başladılar. Tam filmin yapımcısı konuşurken, o anda zarfların karıştığı açıklandı. La La Land'in diğer yapımcısı Jordan Horowitz yapılan yanlışı düzeltmek için devreye girdi. Horowitz, "Durun bir dakika, bir hata var. Moonlight, en iyi film ödülünü siz kazandınız... Bu bir şaka değil" diyerek, Moonlight ekibini sahneye davet etti. La La Land ekibinin sevinci kursaklarında kaldı.

skandal oscar

skandal oscar

Warren Beatty ve Faye Dunaway, neden yanlış ismi açıkladıklarını, "Bize verilen zarfın içindeki kartta, 'Emma Stone - La La Land' yazıyordu" diyerek açıklamaya çalıştılar.

Oscar Ödülleri Skandal Yaşanarak Dağıtıldı Sosyal Medya Sallandı

88. Oscar Ödüllerini Kazananlar

  • En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali, film Moonlight
  • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Viola Davis, film Fences
  • En İyi Erkek Oyuncu: Casey Affleck, fim Manchester by the Sea
  • En İyi Kadın Oyuncu: Emma Stone, film La La Land
  • En İyi Film: Moonlight
  • En İyi Uzun Metrajlı Animasyon: Zootopia
  • En İyi Prodüksiyon: La La Land
  • En İyi Sinematografi: La La Land
  • En Orijinal Senaryo: Manchaster by the Sea
  • En İyi Yönetmen: Damien Chazelle, La La Land
  • En İyi Müzik: La La Land
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Yazar: - 27.02.2017

Oscar Ödülleri Skandal Yaşanarak Dağıtıldı Sosyal Medya Sallandı İçin Yorum Yaz

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