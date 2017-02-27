Oscar Ödülleri Skandal Yaşanarak Dağıtıldı Sosyal Medya Sallandı

Oscar ödülleri bu sabaha karşı sahiplerini buldular. Ancak Oscar ödülleri dağıtılırken yaşanan zarf karışıklığı, sosyal medyada patladı. Yaşanan organizasyon hatası nedeniyle Twitter'da binlerce twit atıldı.

89'uncu Oscar Ödülleri'nde En iyi Film ödülü dağıtılırken zarflar karıştı ve ödül önce La La Land ekibine verildi. Daha sonra karışıklık ortaya çıkınca, En İyi Film Oscar'ı Moonlight ekibine verildi. Ödülü vermek için sahne alan Warren Beatty ve Faye Dunaway en iyi film ödülünü açıklarken soğuk terler döktüler. Beatty ve Dunaway, önce ödülü La La Land filminin kazandığını açıkladılar. Bu açıklamayla tüm La La Land ekibi sahneye çıktılar. Kadro sevinç içinde ödülü kutlarken, standart olarak hemen ardından teşekkür konuşmalarına başladılar. Tam filmin yapımcısı konuşurken, o anda zarfların karıştığı açıklandı. La La Land'in diğer yapımcısı Jordan Horowitz yapılan yanlışı düzeltmek için devreye girdi. Horowitz, "Durun bir dakika, bir hata var. Moonlight, en iyi film ödülünü siz kazandınız... Bu bir şaka değil" diyerek, Moonlight ekibini sahneye davet etti. La La Land ekibinin sevinci kursaklarında kaldı.

Warren Beatty ve Faye Dunaway, neden yanlış ismi açıkladıklarını, "Bize verilen zarfın içindeki kartta, 'Emma Stone - La La Land' yazıyordu" diyerek açıklamaya çalıştılar.

88. Oscar Ödüllerini Kazananlar