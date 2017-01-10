Osmanlı İmparatorluğu Tarihi
Osman sultanları hakkında bilgi alın. Dönemin savaşlarını öğrenin.
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Dünya tarihinin en uzun süreli imparatorluklarından biri olan Osmanlı İmparatorluğu ya da Osmanlı Devleti hakkında bilgi sahibi olmak isteyenleri aydınlatan eşsiz bir mobil uygulama. Sadece iOS platformunda karşımıza çıkan tarih uygulamasında Osmanlı padişahlarının – detaylı olarak – hayatlarından dönemin önemli savaşlarına her bilgiye ulaşılabiliyor.
1299 – 1922 yılları arasında varlığını sürdüren Büyük Osmanlı Devleti’ni yakından tanımak isteyen herkesin edinmesi gereken uygulama Osmanlı İmparatorluğu Tarihi.
iPhone’unuza ücretsiz indirip faydalanabileceğiniz Osmanlı Tarihi uygulamasında Osmanlı padişahları sırasıyla isimleri, tarihleri, doğum – ölüm tarihleri ve hayatları hakkında detaylı bilgiye tek dokunuşla ulaşabilmenin yanında savaşların tarihi, nedenleri ve sonuçlarını da öğrenebiliyorsunuz. Tabii ki yapılan antlaşmalar da yer alıyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 10.0 ve üzeri
- Üretici:
- Mert Diricanli
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