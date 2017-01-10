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Osmanlı İmparatorluğu Tarihi
TamindirMobilEğitimOsmanlı İmparatorluğu Tarihi - IPhone Ve IPad İçin Osmanlı Tarihi Uygulaması

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi İndir Hemen İndir

32 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi

Osman sultanları hakkında bilgi alın. Dönemin savaşlarını öğrenin.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Dünya tarihinin en uzun süreli imparatorluklarından biri olan Osmanlı İmparatorluğu ya da Osmanlı Devleti hakkında bilgi sahibi olmak isteyenleri aydınlatan eşsiz bir mobil uygulama. Sadece iOS platformunda karşımıza çıkan tarih uygulamasında Osmanlı padişahlarının – detaylı olarak – hayatlarından dönemin önemli savaşlarına her bilgiye ulaşılabiliyor.

1299 – 1922 yılları arasında varlığını sürdüren Büyük Osmanlı Devleti’ni yakından tanımak isteyen herkesin edinmesi gereken uygulama Osmanlı İmparatorluğu Tarihi.

iPhone’unuza ücretsiz indirip faydalanabileceğiniz Osmanlı Tarihi uygulamasında Osmanlı padişahları sırasıyla isimleri, tarihleri, doğum – ölüm tarihleri ve hayatları hakkında detaylı bilgiye tek dokunuşla ulaşabilmenin yanında savaşların tarihi, nedenleri ve sonuçlarını da öğrenebiliyorsunuz. Tabii ki yapılan antlaşmalar da yer alıyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 10.0 ve üzeri
Üretici:
Mert Diricanli
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